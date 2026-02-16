В 2026 году жалобы на выход из строя бытовой техники из-за перепадов напряжения приобрели массовый характер, особенно в регионах с экстренными отключениями света. Можно ли вернуть деньги за товар, который испортился не по вашей вине?

В условиях, когда энергосистема страны продолжает работать в режиме повышенной нагрузки, вопрос качества электроснабжения все чаще переходит в юридическую плоскость. По данным Госэнергонадзора, в течение января 2026 года зарегистрировано 6389 обращений граждан (в целом по всем направлениям энергетики), значительная часть из которых касается качества электроснабжения, в частности перепадов напряжения.

"Юридически это квалифицируется как предоставление услуги ненадлежащего качества", — объясняет управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", адвокат Анна Даниэль.

По ее словам, если техника вышла из строя именно из-за скачка напряжения, потребитель имеет право требовать возмещения убытков. Но механизм получения компенсации требует четкой процедуры и доказательств.

Відео дня

Куда обращаться и как получить компенсацию за технику

Несмотря на то что правовая позиция потребителя достаточно четкая, на практике процесс возмещения часто превращается в длительный спор.

"Скажу прямо: это реально, но достаточно сложно. В 2026 году судебная практика склоняется на сторону потребителя, однако облэнерго борются за каждую гривну", — отмечает Анна Даниэль.

По ее словам, энергокомпании обычно ссылаются на форс-мажорные обстоятельства или перекладывают ответственность на внутренние сети дома, которые находятся в сфере ответственности ЖЭКов или ОСМД.

Чтобы получить компенсацию следует пройти три инстанции. Первая точка контакта — это оператор системы распределения (ОСР)/облэнерго. Необходимо подать письменное заявление о факте перепада напряжения (можно через электронный кабинет). В течение 3-5 дней компания должна направить представителя для составления Акта-претензии

Добровольное возмещение случается редко. В большинстве случаев потребителю приходится готовиться к судебному разбирательству.

Однако, если решили действовать, первой точкой контакта должен быть оператор системы распределения (ОСР)/облэнерго. Туда следует подать письменное заявление о факте перепада напряжения (можно через электронный кабинет). В течение 3-5 дней компания должна направить представителя для составления Акта-претензии.

После — сервисный центр. Подчеркнем, что ремонтировать технику самостоятельно до осмотра не следует. Нужно техническое заключение с четкой формулировкой: "Причина неисправности — действие высокого напряжения (перенапряжение)". Чек за диагностику также входит в сумму ущерба.

Если нет официально зафиксированного факта аварии или параметров напряжения, компания может отрицать свою ответственность. Поэтому скорость действий после инцидента имеет решающее значение

Третий шаг — Государственная инспекция энергетического надзора Украины. Если облэнерго игнорирует обращение или отказывается признавать аварию, можно обратиться именно в Госэнергонадзор. Жалоба поможет зафиксировать факт нарушения параметров качества сети.

Информация и форма обращения доступны на сайте Госэнергонадзора.

Массовые случаи выхода техники из строя из-за перепадов напряжения стали новой реальностью 2026 года Фото: Из открытых источников

Что становится ключевым доказательством в суде

Решающее значение имеет надлежащим образом оформленная доказательная база. Прежде всего речь идет об акте-претензии, составленном оператором системы распределения после обращения потребителя, а также техническом заключении сервисного центра.

"В заключении должна быть четко указана причина неисправности — действие высокого напряжения. Без такой формулировки доказать причинно-следственную связь будет сложно", — отмечает адвокат.

Основная проблема в том, чтобы доказать причинную связь между перепадом напряжения и поломкой

Также важно сохранять чеки на приобретение техники и документы о расходах на диагностику или ремонт.

Если энергокомпания отказывается признавать нарушения или не реагирует на обращение, потребитель может подать жалобу в Государственную инспекцию энергетического надзора. Это позволяет дополнительно зафиксировать возможное нарушение параметров качества электроэнергии.

Обязательно сохраняйте чек за диагностику, ведь это часть убытков, которую можно включить в сумму компенсации. Фото: Pixels

Судебная практика по возмещениям

По словам Анны Даниэль, при наличии полного пакета доказательств шансы на успех в суде высоки. Там не только возмещают стоимость испорченной техники, но и могут присуждать компенсацию морального вреда. В то же время процесс требует времени и готовности доказывать свою позицию.

В этом году судебная практика склоняется на сторону потребителя. В то же время облэнерго активно отрицают требования, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства или устаревшую внутреннюю проводку в доме (ответственность ЖЭКа или ОСМД)

Фактически вопрос сгоревшей техники сегодня перестал быть исключительно бытовой проблемой, отмечает адвокат. Он все чаще становится предметом юридического спора между потребителем и энергопоставщиком. И пока энергосистема продолжает работать в сложных условиях, количество таких споров вряд ли уменьшится.

В то же время юристы, что профилактика техники и уход за ней значительно дешевле суда. Речь идет о реле контроля напряжения, стабилизаторах, источниках бесперебойного питания для чувствительных приборов. Поэтому, в нынешних условиях это уже не роскошь, а инструмент минимизации рисков.

Напомним, Фокус уже называл устройства, которые нельзя подключать ни в коем случае к так называемым умным розеткам.