Умные розетки таят опасность: какие устройства к ним нельзя подключать ни в коему случае

Обычная бытовая техника становится лучше благодаря технологии так называемых умных розеток. К ним легко подключаться, управление настройками тоже не вызывает сложностей. Но даже такое умное устройство может стать опасным, если к нему подключить то, что для этого не предназначено.

Не все устройства совместимы с умными розетками, предупреждает slashgear.com. Издание называет вещи, которые к смарт-розеткам подключать нельзя, иначе вы навлечете на себя серьезные риски.

Мощные электроприборы

Умные розетки обычно рассчитаны на ток от 10 до 15 ампер, так что даже не думайте подключать к ним стиральные машины, обогреватели, кондиционеры и прочие электроприборы, рассчитанные на высокую нагрузку. Дело закончится в лучшем случае испорченной техникой, а в худшем – серьезным пожаром.

Умные розетки подходят для небольших гаджетов – ламп, вентиляторов, кофеварок, увлажнителей воздуха.

Системы безопасности

Современная система безопасности включает в себя сигнализацию, камеры, датчики движения и многое другое. Таким системам требуется постоянное электропитание, а если вы попробуете задействовать для этого умную розетку, получите серьезный сбой в работе или даже выход системы из строя.

Кроме того, система безопасности, подключенная к умной розетке, может стать мишенью для хакеров.

Медицинское оборудование

Кислородные баллоны, аппараты ИВЛ, приборы для измерения кислорода в крови и тонометры тоже очень чувствительно и требуют постоянного электропитания. Подключение к умной розетке, которая для этого не предназначена, может привести к скачкам напряжения. К тому же, большинство потребительских умных розеток не проходят таких строгих проверок безопасности, каких требуют медицинские приборы.

Поэтому в большинстве больниц для каждого устройства предусмотрена отдельная розетка или используются специальные удлинители.

Приборы-генераторы тепла

Сюда относятся обогреватели, тостеры, фены, кондиционеры и прочие электроприборы, выделяющие тепло. Они могут превысить потребляемую мощность умной розетки, перегреться и расплавиться, а сама розетка начнет работать некорректно.

Устройства с ручными настройками

Устройства с механическими переключателями и ручным управлением не подходят для умных розеток, так как такая розетка управляет только подачей электроэнергии. Она не включает и не выключает устройство и не активирует его внутренние функции. Примером тоже может служить стиральная машина: она может внезапно возобновить цикл стирки в середине отключения электроэнергии при перезапуске с помощью умной розетки, а это приведет к сбою.

Ранее стало известно, какие гаджеты могут навсегда испортить ваш ноутбук. В частности, к ноутбуку нельзя подключать энергоемкие устройства, даже если речь идет об одних и тех же типах USB-кабелей.