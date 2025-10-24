Розумні розетки приховують небезпеку: які пристрої до них не можна підключати в жодному разі

Звичайна побутова техніка стає кращою завдяки технології так званих розумних розеток. До них легко підключатися, управління налаштуваннями теж не викликає складнощів. Але навіть такий розумний пристрій може стати небезпечним, якщо до нього підключити те, що для цього не призначено.

Не всі пристрої сумісні з розумними розетками, попереджає slashgear.com. Видання називає речі, які до смарт-розеток підключати не можна, інакше ви накличете на себе серйозні ризики.

Потужні електроприлади

Розумні розетки зазвичай розраховані на струм від 10 до 15 ампер, тож навіть не думайте підключати до них пральні машини, обігрівачі, кондиціонери та інші електроприлади, розраховані на високе навантаження. Справа закінчиться в кращому разі зіпсованою технікою, а в гіршому — серйозною пожежею.

Розумні розетки підходять для невеликих гаджетів — ламп, вентиляторів, кавоварок, зволожувачів повітря.

Системи безпеки

Сучасна система безпеки включає в себе сигналізацію, камери, датчики руху і багато іншого. Таким системам потрібне постійне електроживлення, а якщо ви спробуєте задіяти для цього розумну розетку, отримаєте серйозний збій у роботі або навіть вихід системи з ладу.

Крім того, система безпеки, підключена до розумної розетки, може стати мішенню для хакерів.

Медичне обладнання

Кисневі балони, апарати ШВЛ, прилади для вимірювання кисню в крові та тонометри теж дуже чутливі і потребують постійного електроживлення. Підключення до розумної розетки, яка для цього не призначена, може призвести до стрибків напруги. До того ж, більшість споживчих розумних розеток не проходять таких суворих перевірок безпеки, яких вимагають медичні прилади.

Тому в більшості лікарень для кожного пристрою передбачена окрема розетка або використовуються спеціальні подовжувачі.

Прилади-генератори тепла

Сюди належать обігрівачі, тостери, фени, кондиціонери та інші електроприлади, що виділяють тепло. Вони можуть перевищити споживану потужність розумної розетки, перегрітися і розплавитися, а сама розетка почне працювати некоректно.

Пристрої з ручними налаштуваннями

Пристрої з механічними перемикачами і ручним керуванням не підходять для розумних розеток, оскільки така розетка керує тільки подачею електроенергії. Вона не вмикає і не вимикає пристрій і не активує його внутрішні функції. Прикладом теж може слугувати пральна машина: вона може раптово відновити цикл прання в середині вимкнення електроенергії під час перезапуску за допомогою розумної розетки, а це призведе до збою.

Раніше стало відомо, які гаджети можуть назавжди зіпсувати ваш ноутбук. Зокрема, до ноутбука не можна підключати енергоємні пристрої, навіть якщо йдеться про одні й ті самі типи USB-кабелів.