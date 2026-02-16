2026 року скарги на вихід з ладу побутової техніки через перепади напруги набули масового характеру, особливо в регіонах з екстреними відключеннями світла. Чи можна повернути гроші за товар, який зіпсувався не з вашої вини?

В умовах, коли енергосистема країни продовжує працювати в режимі підвищеного навантаження, питання якості електропостачання дедалі частіше переходить у юридичну площину. За даними Держенергонагляду, впродовж січня 2026 року зареєстровано 6389 звернень громадян (загалом по всіх напрямках енергетики), значна частина з яких стосується якості електропостачання, зокрема перепадів напруги.

"Юридично це кваліфікується як надання послуги неналежної якості", — пояснює керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", адвокатка Анна Даніель.

За її словами, якщо техніка вийшла з ладу саме через стрибок напруги, споживач має право вимагати відшкодування збитків. Але механізм отримання компенсації потребує чіткої процедури та доказів.

Куди звертатися і як отримати компенсацію за техніку

Попри те що правова позиція споживача достатньо чітка, на практиці процес відшкодування часто перетворюється на тривалий спір.

"Скажу прямо: це реально, але досить складно. 2026 року судова практика схиляється на бік споживача, проте обленерго борються за кожну гривню", — зазначає Анна Даніель.

За її словами, енергокомпанії зазвичай посилаються на форс-мажорні обставини або перекладають відповідальність на внутрішні мережі будинку, які перебувають у сфері відповідальності ЖЕКів чи ОСББ.

Щоби отримати компенсацію слід пройти три інстанції. Перша точка контакту — це оператор системи розподілу (ОСР)/обленерго. Необхідно подати письмову заяву про факт перепаду напруги (можна через електронний кабінет). Протягом 3-5 днів компанія має направити представника для складання Акта-претензії

Добровільне відшкодування трапляється рідко. У більшості випадків споживачеві доводиться готуватися до судового розгляду.

Проте, якщо вирішили діяти, першою точкою контакту має бути оператор системи розподілу (ОСР)/обленерго. Туди слід подати письмову заяву про факт перепаду напруги (можна через електронний кабінет). Протягом 3-5 днів компанія має направити представника для складання Акта-претензії.

Після — сервісний центр. Наголосимо, що ремонтувати техніку самостійно до огляду не слід. Потрібен технічний висновок із чітким формулюванням: "Причина несправності — дія високої напруги (перенапруга)". Чек за діагностику також входить до суми збитків.

Якщо немає офіційно зафіксованого факту аварії або параметрів напруги, компанія може заперечувати свою відповідальність. Тому швидкість дій після інциденту має вирішальне значення

Третій крок — Державна інспекція енергетичного нагляду України. Якщо обленерго ігнорує звернення або відмовляється визнавати аварію, можна звернутися саме до Держенергонагляду. Скарга допоможе зафіксувати факт порушення параметрів якості мережі.

Інформація та форма звернення доступні на сайті Держенергонагляду.

Що стає ключовим доказом у суді

Вирішальне значення має належно оформлена доказова база. Передусім йдеться про акт-претензію, складений оператором системи розподілу після звернення споживача, а також технічний висновок сервісного центру.

"У висновку має бути чітко зазначена причина несправності — дія високої напруги. Без такого формулювання довести причинно-наслідковий зв’язок буде складно", — наголошує адвокатка.

Основна проблема в тому, щоби довести причинний зв’язок між перепадом напруги та поломкою

Також важливо зберігати чеки на придбання техніки та документи про витрати на діагностику чи ремонт.

Якщо енергокомпанія відмовляється визнавати порушення або не реагує на звернення, споживач може подати скаргу до Державної інспекції енергетичного нагляду. Це дозволяє додатково зафіксувати можливе порушення параметрів якості електроенергії.

Судова практика щодо відшкодувань

За словами Анни Даніель, за наявності повного пакета доказів шанси на успіх у суді є високими. Там не лише відшкодовують вартість зіпсованої техніки, а й можуть присуджувати компенсацію моральної шкоди. Водночас процес потребує часу та готовності доводити свою позицію.

Цьогоріч судова практика схиляється на бік споживача. Водночас обленерго активно заперечують вимоги, посилаючись на форс-мажорні обставини або застарілу внутрішню проводку в будинку (відповідальність ЖЕКу чи ОСББ)

Фактично питання згорілої техніки сьогодні перестало бути виключно побутовою проблемою, зазначає адвокатка. Воно дедалі частіше стає предметом юридичного спору між споживачем та енергопостачальником. І поки енергосистема продовжує працювати в складних умовах, кількість таких спорів навряд чи зменшиться.

Водночас юристи, що профілактика техніки і догляд за нею значно дешевша за суд. Йдеться про реле контролю напруги, стабілізатори, джерела безперебійного живлення для чутливих приладів. Тож, у нинішніх умовах це вже не розкіш, а інструмент мінімізації ризиків.

Нагадаємо, Фокус вже називав пристрої, які не можна підключати в жодному разі до так званих розумних розеток.