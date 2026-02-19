"Когда начнется жара": экс-глава "Укрэнерго" предупредил об усилении отключений света

Если РФ продолжит интенсивные обстрелы энергообъектов Украины, во время летней жары украинцев могут ждать жесткие графики отключений электроэнергии, вроде лета 2024 года. При этом, по словам экс-главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, государство уже запаздывает с подготовкой к следующей зиме.

О том, какими могут быть графики отключения света в Украине летом, сооснователь компании Negen и глава правления НЭК "Укрэнерго" в 2020-2024 годах Владимир Кудрицкий рассказал в интервью NV, опубликованном 19 февраля. Он отметил, что шансы на лето без катастрофических отключений есть в том случае, если весной Россия уменьшит атаки на украинскую энергосистему.

"Если россияне действительно потеряют аппетит к обстрелам, то, думаю, мы способны пройти лето без особых проблем. Я имею в виду, что каких-то катастрофических уровней отключений не будет. Они могут быть, но не будут такими болезненными, как, например, летом 2024-го", — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что существует угроза другого сценария развития событий, если оккупанты продолжат интенсивно обстреливать энергообъекты. Тогда во время летней жары отключения снова могут быть усиленными.

"После того, как закончится паводок и, соответственно, уменьшится водность Днепра и Днестра, — уменьшится производство электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС). Это бывает обычно после мая. И вот период, когда начинается летняя жара, у ГЭС меньше ресурса, чтобы производить электроэнергию, потому что меньше воды", — пояснил экс-глава правления "Укрэнерго".

Кроме того, атомные электростанции находятся в активной фазе перегрузки ядерного топлива и в ремонте, что также может вызвать сложную ситуацию с отключениями света, как летом 2024 года, если россияне не прекратят интенсивные атаки.

Графики отключения света следующей зимой: прогнозы Кудрицкого

Владимир Кудрицкий не согласен с тем, что Украина имеет еще достаточно времени для подготовки к следующему зимнему периоду. По его словам, подготовиться еще успевают бытовые потребители, которые могут купить небольшой бензиновый генератор для частного дома или зарядную станцию, однако для энергосистемы государства 8-9 месяцев — это небольшой срок.

"И на самом деле, если посмотреть на сроки, которые необходимы для развертывания децентрализованной генерации (а это шесть-десять месяцев), и добавить их к сегодняшнему дню, то поймем, что мы уже опаздываем, чтобы максимально подготовиться к следующей зиме. В плане именно развертывания этой децентрализованной генерации", — заявил Кудрицкий.

По его мнению, правительство должно в течение весны, лета и осени ввести в работу как можно больше мощностей в Украине, чтобы лучше обеспечить страну децентрализованной генерацией к следующей зиме.

Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, 17 февраля говорил, что отключения света в Украине могут смягчиться весной, когда начнут работать солнечные электростанции.

18 февраля адвокат Анна Даниэль рассказала Фокусу, имеет ли право арендатор на снижение оплаты за квартиру в случае длительных отключений света и теплоснабжения.