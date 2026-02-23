Коли повернуться стабілізаційні відключення світла у Києві: в КМВА відповіли

Терміни повернення столиці до стабілізаційних графіків відключень електроенергії наразі не визначені. У Києві продовжують діяти індивідуальні графіки.

Ситуацію з відключеннями світла у Києві речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп прокоментувала в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає 23 лютого "Суспільне". За її словами, визначити терміни повернення до стабілізаційних обмежень неможливо.

Речниця КМВА зазначила, що штаб ліквідації надзвичайних ситуацій в енергетиці під головуванням першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики Дениса Шмигаля працює майже кожного дня, і в ньому ухвалили рішення про повернення столиці до планових відключень світла.

"Енергетики виконали масштабну роботу для того, щоб в умовах невизначеності надавати індивідуальний графік включень для мешканців Києва. Але наразі це тимчасове рішення, яке використовується замість графіка стабілізаційних відключень", — пояснила Катерина Поп.

Робити прогнози стосовно ситуації в енергосистемі не дозволяють постійні російські масовані атаки по об'єктах критичної інфраструктури. При цьому у Києві продовжують нарощувати потужності альтернативної генерації, зазначила Поп.

Індивідуальні графіки відключення світла у Києві

В ДТЕК 5 лютого пояснювали, що за новими графіками відключень світло може зникати не за чергою, оскільки наразі обмеження застосовуються індивідуально для кожної адреси через пошкодження електромереж. Сусідній будинок може бути під'єднаний до іншого, цілішого енерговузла — тому у ньому відключення можуть відбуватися не за звичним графіком.

Нагадаємо, співзасновник компанії Negen і голова правління НЕК "Укренерго" у 2020−2024 роках Володимир Кудрицький попереджав в опублікованому 19 лютого інтерв'ю про ймовірні посилення відключень світла влітку, якщо РФ продовжить удари по енергетичній інфраструктурі.

Нардеп фракції "Слуга народу", член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк 17 лютого казав, що ймовірно ситуація з електрикою покращиться, коли почнуть працювати сонячні електростанції.