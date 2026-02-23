Когда вернутся стабилизационные отключения света в Киеве: в КГВА ответили

Сроки возвращения столицы к стабилизационным графикам отключений электроэнергии пока не определены. В Киеве продолжают действовать индивидуальные графики.

Ситуацию с отключениями света в Киеве пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп прокомментировала в эфире телемарафона "Единые новости", передает 23 февраля "Суспільне". По ее словам, определить сроки возвращения к стабилизационным ограничениям невозможно.

Пресс-секретарь КГВА отметила, что штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций в энергетике под председательством первого вице-премьер-министра и министра энергетики Дениса Шмыгаля работает почти каждый день, и в нем приняли решение о возвращении столицы к плановым отключениям света.

"Энергетики проделали масштабную работу для того, чтобы в условиях неопределенности предоставлять индивидуальный график включений для жителей Киева. Но пока это временное решение, которое используется вместо графика стабилизационных отключений", — пояснила Екатерина Поп.

Відео дня

Делать прогнозы относительно ситуации в энергосистеме не позволяют постоянные российские массированные атаки по объектам критической инфраструктуры. При этом в Киеве продолжают наращивать мощности альтернативной генерации, отметила Поп.

Индивидуальные графики отключения света в Киеве

В ДТЭК 5 февраля объясняли, что по новым графикам отключений свет может исчезать не по очереди, поскольку сейчас ограничения применяются индивидуально для каждого адреса из-за повреждения электросетей. Соседний дом может быть подключен к другому, более целому энергоузлу — поэтому в нем отключения могут происходить не по привычному графику.

Напомним, соучредитель компании Negen и председатель правления НЭК "Укрэнерго" в 2020-2024 годах Владимир Кудрицкий предупреждал в опубликованном 19 февраля интервью о вероятных усилениях отключений света летом, если РФ продолжит удары по энергетической инфраструктуре.

Нардеп фракции "Слуга народа", член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк 17 февраля говорил, что вероятно ситуация с электричеством улучшится, когда начнут работать солнечные электростанции.