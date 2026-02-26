Украинцам будут выключать свет по графикам еще 3 года: Харченко ответил, когда ждать изменений

Ситуация с электроэнергией в Украине понемногу восстанавливается, если не будет новых повреждений энергообъектов и ухудшения погоды. Однако эксперт Александр Харченко считает, что стабилизационные графики будут с украинцами в периоды пикового потребления еще как минимум 3 года.

Свой прогноз ситуации с отключениями света в Украине директор Центра исследований энергетики Александр Харченко дал в интервью "Телеграфу", опубликованном 26 февраля. По его словам, ограничения начали ослабевать, поскольку последние вражеские атаки были менее массированными и эффективными, а также благодаря успешной работе украинской противовоздушной обороны.

"Вместе это позволило продолжить восстановление генерации и сетей. Второй фактор — потепление: потребление естественно снизилось. Все это вместе дает первые, пока осторожные, сигналы: ситуация не только стабилизирована, но и понемногу восстанавливается", — сказал Харченко.

Отключение света в Украине: чего ждать

Энергоэксперт отметил, что сохранение этой тенденции будет зависеть он дальнейшей работы ПВО и наличия соответствующих ракет, от погодных условий и того, достаточно ли будет денег на восстановление генерации и сетей.

"Каждый градус ниже нуля означает, что системе нужно еще около 180 МВт для удовлетворения спроса. Соответственно, потребление растет и ситуация усложняется", — пояснил директор Центра исследований энергетики.

По словам Харченко, сейчас существенно помогает импорт электроэнергии, который покрывает до 12-15% потребления. Украина получила возможность покупать электроэнергию из стран Европы по рыночным условиям после изменения административных ценовых ограничений.

Харченко отметил, что стратегических ресурсов, в частности газа, угля и воды на гидроэлектростанциях пока достаточно, однако ключевые объекты генерации находятся в состоянии восстановления.

"Практически нет ни одного объекта — ни тепловой, ни крупной гидрогенерации — без повреждений. Фактически все они совмещают работу с ремонтом отдельных элементов", — сказал эксперт.

Отключение света весной

Ситуация с отключениями света весной, по словам Харченко, будет зависеть прежде всего от успешности отражения российских атак. При этом эксперт считает, что графики шаг за шагом будут улучшаться и становиться более предсказуемыми.

"Теоретически в апреле-мае можно жить и без ограничений — но утверждать это наверняка невозможно", — сказал он.

Харченко добавил, что в периоды наибольшего потребления электроэнергии, то есть зимой и летом, украинцы будут жить по графикам отключений света еще минимум 3 года.

Напомним, генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко в опубликованном 25 февраля интервью рассказал, когда в Киеве удастся восстановить стабильные графики отключений света. По его словам, в ближайшее время ожидать отмены временных графиков не стоит.

Государственная инспекция энергетического надзора Украины 25 февраля сообщала, что в применении графиков отключений света в Винницкой области были выявлены нарушения: потребителям отключали электроэнергию неравномерно.