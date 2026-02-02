20-30% тепла и дни без света: что на самом деле происходит с ТЭЦ Киева и выдержит ли энергетика еще один обстрел

После массированных ударов по энергетике в Киеве заговорили о якобы необратимой потере одной из ТЭЦ. Власти это опровергают, однако эксперты предупреждают: реальное состояние объектов пока закрыто, а система работает на пределе. Фокус выяснил, выдержит ли энергетика еще один массированный удар и чего ждать киевлянам в ближайшее время.

Ряд украинских и региональных медиа распространили сообщение о том, что после массированных ракетно-дронных обстрелов энергетических объектов в столице Киеве одна из теплоэлектроцентралей якобы "не подлежит восстановлению" и потеря ее является необратимой. Такие утверждения базировались на источниках, которые ссылались на последствия ударов 9 и 13 января — в частности о повреждении крупных теплоэлектростанций, обеспечивающих существенную часть генерации в столице.

Тем временем народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк категорически опроверг информацию об окончательной потере ТЭЦ в Киеве. По его словам, все теплоэлектроцентрали могут быть восстановлены, и уже ведутся соответствующие работы для запуска оборудования и восстановления тепла, горячего водоснабжения и генерации электроэнергии.

Нардеп также отметил, что процесс полного восстановления требует значительного времени, финансов и специального оборудования, часть которого пока недоступна в Украине и заказывается за рубежом. В то же время временные оперативные решения уже применяются, чтобы как можно быстрее подать электроснабжение к потребителям.

Параллельно с этим появилась информация о возможной подготовке врагом масштабной ракетной атаки в течение ближайших двух суток. По данным военных и разведывательных источников, фиксируются признаки перебазирования тяжелых стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы более близкого базирования. И тут возникает вопрос, выдержит ли энергетика Украины еще один массированный удар?

Киевские ТЭЦ: в каком они сейчас состоянии

При отсутствии публичной и подтвержденной информации о масштабах разрушений на киевских теплоэлектроцентралях делать окончательные выводы рано, считает Святослав Павлюк, директор Ассоциация "Энергоэффективные города Украины".

По его словам, данные о реальном состоянии ТЭЦ пока остаются закрытыми, а оценивать степень повреждений без доступа к объектам — некорректно.

"Я не знаю, какие именно повреждения на ТЭЦ — я там сейчас не был. Эта информация закрыта. Откуда она появляется у политиков — мне неизвестно", — отмечает Павлюк.

В то же время эксперт обращает внимание на фактор морозов, который может существенно усложнить картину разрушений. ТЭЦ — это сложные системы с большим объемом воды в трубопроводах и теплообменниках, и в условиях длительных отключений часть оборудования могла получить вторичные повреждения именно из-за замерзания.

"Я предполагаю, что многие элементы могли быть разрушены замерзшей водой. Реальную картину мы увидим лишь после того, как растает лед и будут разобраны все завалы", — объясняет он Фокусу.

Отдельный вопрос — состояние генерационных установок, от которого напрямую зависит перспектива восстановления. Сейчас, по словам Павлюка, публичной информации об их техническом состоянии нет.

"В теории восстановить можно что угодно. Вопрос лишь в том, сколько это будет стоить и сколько времени на это нужно", — отмечает эксперт.

Восстановление киевских теплоэлектроцентралей продолжается, однако оно имеет ограниченный характер и пока касается прежде всего тепловой, а не электрической составляющей, объясняет энергетический эксперт Владимир Омельченко.

По его словам, после массированных ударов энергетика столицы фактически работает в режиме выживания, а не полноценной генерации.

"ТЭЦ постепенно восстанавливаются, но речь идет прежде всего о тепловой части. Электроэнергетическую составляющую, вероятно, будет крайне сложно восстановить в ближайшие три-четыре месяца", — отмечает Фокусу эксперт.

Основная задача энергетиков сейчас — обеспечить хотя бы минимальную подачу тепла, даже в значительно меньших объемах, чем до атак.

"Делается все возможное, чтобы восстановить теплоснабжение хотя бы на уровне 20-30% от номинальной мощности", — объясняет Омельченко.

Он обращает внимание, что восстановление происходит постепенно и неравномерно: часть жилых массивов Киева — в частности Троещина, Осокорки, Позняки, Левобережные районы — уже начали получать тепло и электричество, но о стабильности речь пока не идет.

Угроза новых обстрелов энергетики: возможные последствия

Говоря о рисках новых атак, эксперт не исключает ни одного сценария, но предполагает, что до ближайших дипломатических контактов интенсивность ударов может быть ограниченной.

"Я не уверен, что до переговоров 4-5 февраля в ОАЭ, состоятся массированные удары. Но гарантировать этого нельзя — к любому сценарию надо быть готовыми", — отмечает он.

По словам Омельченко, наибольшую угрозу для энергосистемы представляют удары баллистическими ракетами по ТЭЦ, ведь физически защитить такие объекты невозможно.

"Все зависит от наличия и эффективности средств противовоздушной обороны. Каких именно и в каком количестве — эта информация закрыта", — отмечает эксперт.

В то же время подстанции, в отличие от ТЭЦ, имеют определенную физическую защиту и являются менее уязвимыми, хотя удары по ним также могут приводить к отключениям на несколько суток.

Отдельно Омельченко прокомментировал масштабную аварию 31 января, когда значительная часть страны осталась без электроснабжения. По его мнению, речь идет не об одной причине, а о комбинации факторов.

"Главная причина — аварийное состояние энергосистемы после четырех лет массированных ракетных и дроновых атак. Вторая — сильные морозы, которые резко увеличивают нагрузку. Третья — возможные гибридные действия: диверсии или кибератаки", — объясняет эксперт.

Он обращает внимание, что официальные заявления не отрицали сам факт кибератаки, а лишь отмечали, что она не вызвала критических повреждений, что также оставляет пространство для различных версий.

Несмотря на пессимистическую оценку текущего состояния, Омельченко не считает, что энергосистема Украины находится на "точке невозврата".

"Даже в случае нового массированного удара система сохранит целостность. Будут ограничения, более длинные графики отключений, но полного коллапса не произойдет", — убежден он.

Ключевая разница между аварией 31 января и возможными новыми атаками — предсказуемость.

"Воздушные удары отслеживаются заранее. Есть время подготовить систему, есть протоколы действий. Именно это позволяет избегать худших сценариев", — отмечает эксперт.

Впрочем, в период сильных морозов стабилизационные или плановые графики отключений фактически теряют смысл.

"Когда температура снижается на 5 градусов, потребление возрастает примерно на 1 гигаватт. А дефицит мощности в системе уже достигает около 7 гигаватт. Поэтому говорить о плановых отключениях в таких условиях не приходится", — объясняет Омельченко.

При осуществлении врагом массированного удара по энергетике, возможны длительные экстренные отключения — до 20-22 часов в сутки, по крайней мере до спада морозов.

Готова ли ПВО к новым массированным атакам

Оценивая готовность Украины к возможным новым массированным обстрелам энергетической инфраструктуры, военный эксперт Олег Жданов настроен крайне пессимистично. По его словам, система противовоздушной обороны не может гарантировать полной защиты критических объектов.

"ПВО не защищает — она прикрывает. Ни одна система в мире не дает 100% гарантии, что будет сбито все, что летит. Всегда остается большой процент того, что часть средств воздушного нападения достигнет цели", — объясняет Фокусу Жданов.

По его оценке, против крылатых ракет Украина сегодня имеет относительно лучшие возможности — благодаря работе авиации и систем ПВО малой и средней дальности.

"В этом сегменте мы можем выходить на эффективность до 90%. Но с баллистикой ситуация принципиально другая", — отмечает эксперт.

Ключевая проблема — ограниченное количество комплексов Patriot, которые способны работать по баллистическим целям, и их малая зона прикрытия.

"Дальность Patriot по баллистике — не более 60 километров. Это вдвое меньше, чем по аэродинамическим целям. И надо понимать: баллистику мы не сбиваем в классическом смысле — мы лишь пытаемся отклонить ее от точки прицеливания. Но она все равно падает и взрывается", — объясняет Жданов.

В этом контексте, по словам эксперта, ситуация в Киеве выглядит особенно уязвимой. Часть теплоэлектроцентралей уже не работает или функционирует лишь на минимальной мощности, поэтому фактически основными целями остаются подстанции, которые питают столицу.

"Если по подстанциям пойдет баллистика — удержать ситуацию будет чрезвычайно сложно. Физически защитить такие объекты невозможно", — предостерегает он.

Жданов также обращает внимание на временной фактор. По его оценке, нынешний пик сильных морозов создает для России окно возможностей для усиления давления на энергосистему.

"Сейчас — пик морозов. В конце недели ожидается потепление, и это окно для них закрывается. Я не исключаю, что они могут попытаться воспользоваться именно этими днями", — отмечает эксперт.

В то же время он предостерегает от прямолинейных выводов на основе только движения стратегической авиации РФ.

"Перегон Ту-95 между аэродромами — еще не показатель. Они не раз имитировали пуски. Реальную угрозу мы увидим тогда, когда появится активный ночной радиообмен стратегической авиации — его легко отследить, и тогда вероятность удара возрастает почти до 100%", — объясняет Жданов.

По его словам, Украина должна быть готова к любому сценарию, но полагаться на полную защиту ПВО — опасная иллюзия.

"Малыми средствами, мобильными огневыми группами мы можем уменьшать последствия. Но вопрос всегда в эффективности. Мы сейчас фактически работаем на грани", — заключает военный эксперт.

МиниТЭЦ: что надо понимать

Комментируя идеи по замещению крупных ТЭЦ меньшими децентрализованными источниками генерации в пределах города, Святослав Павлюк отмечает, что такие решения упираются не только в финансы, но и в банальное отсутствие свободной земли в густонаселенных районах Киева.

"Строительство новых меньших генерирующих систем в плотной застройке будет упираться в недостаток земельных участков — их там фактически не осталось. Далее встает вопрос сложных технических решений: крышные котельные, интеграция в существующую застройку или другие нестандартные варианты", — объясняет он.

В то же время эксперт отмечает, что любая дискуссия о генерации неизбежно должна включать термомодернизацию жилого фонда.

"Утепленные дома потребляют в разы меньше тепловой энергии. Поэтому, говоря о выходе из энергетического кризиса, об энергоэффективности и модернизации зданий забывать нельзя", — заключает Павлюк.

Напомним, что 31 января в Украине одновременно ввели аварийные отключения света сразу в нескольких областях, а из-за проблем с напряжением в Киеве заметили перебои с водой и даже временную остановку метро.

Также Фокус писал, что на стабилизацию системы и запуск энергоблоков нужно от 24 до 36 часов, поэтому обещания быстрого восстановления электроснабжения являются преждевременными.