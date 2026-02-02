Киев потерял одну из ТЭЦ: нардеп ответил, подлежит ли она восстановлению (видео)

Накануне ряд СМИ и пабликов в соцсетях сообщили о том, что одна из столичных теплоэлектроцентралей не подлежит восстановлению после масштабных ракетно-дроновых обстрелов российскими военными.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире "Киев 24" опроверг эту информацию и заявил, что все ТЭЦ подлежат восстановлению. По его словам, сейчас продолжатся соответствующие работы чтобы все ТЭЦ Киева работали и давали возможность передачи тепла, подогрева воды и генерации электроэнергии.

"Но есть вопросы по одной из ТЭЦ Киева, по которой было наибольшее количество прилетов российских ракет и дронов. Поэтому там еще продолжаются восстановительные работы для того, чтобы запустить ТЭЦ. Речи о полноценном восстановлении пока не идет, потому что для этого нужны полноценные и финансовые, и временные ресурсы", – отметил гость эфира.

Нардеп подчеркнул, что для полного возобновления работы подстанций "Укрэнерго" нужно время: недели, а, может, и месяцы, поскольку необходимо дорогостоящее оборудование. При этом сначала надо демонтировать все. Что повреждено или уничтожено, а затем по проектным решениям установить новое.

"Но часто делают энергетики скорые решения, чтобы подать нам электроснабжение. И рано или поздно могло случиться то, что случилось 31 января. И нам нужно сейчас, чтобы "Укрэнерго" совместно с Министерством энергетики, Министерством иностранных дел работали также с парламентариями, которые возглавляют соответствующие межпарламентские группы, с международными донорами, чтобы "Укрэнерго" в первую очередь было обеспечено всем необходимым оборудованием в максимально сжатые сроки", – объяснил Нагорняк.

Он подчеркнул, что существует огромный перечень необходимого оборудования только по "Укрэнерго":

"У нас с ним дефицит, потому что Россия постоянно била, а нельзя иметь на складах такое количество оборудования, и его изготовляют в подавляющем большинстве не в Украине, а на разных европейских заводах. И очереди на это оборудование с момента его заказа могут достигать до года".

По состоянию на вечер 1 февраля в Киеве 244 дома оставались без тепла после аварии энергосистеме Украины, сообщал мэр города Виталий Кличко. В результате масштабной аварии 31 января без отопления оказались 3419 многоэтажек.

Блэкаут в Украине 31 января: что произошло

Напомним, 31 января в Украине зафиксировали масштабное отключение электроэнергии, которое затронуло значительную часть страны.

Сначала были подозрения, что блэкаут – результат хакерской атаки, но позже выяснилось, что он случился по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины произошло в 10:42.

Оно повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях, были разгружены блоки атомных электростанций.

Аварийные отключения действовали в Киеве, Киевской, Черкасской, Черновицкой, Житомирской, Харьковской областях. В некоторых населенных пунктах возникли проблемы с водоснабжением.

Удары по ТЭЦ Киева: действительно ли ситуация критическая

В результате массированной российской атаки 9 января в Киеве подверглись значительным разрушениям крупные теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, генерирующие более половины тепла и электроэнергии для столицы. Сергей Нагорняк, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, заявил, что от баллистики ТЭЦ не защитило бы ни одно оборонительное сооружение.

13 января ВС РФ снова ударили по энергетике столицы. Основной целью оккупантов были ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ. Всего во время последнего обстрела на столицу направили более 10 ракет и сотни дронов. В частности, по ТЭЦ-5 был нанесен точный удар пятью ракетами.

Глава Центра исследований энергетики Александр Харченко 22 января утверждал, что в Киеве фактически не осталось генерации внутри города.

1 февраля ресурс "РБК-Украина" сообщил о том, что Киев потерял одну из ТЭЦ.