Київ втратив одну з ТЕЦ: нардеп відповів, чи підлягає вона відновленню (відео)

Напередодні низка ЗМІ та пабліків у соцмережах повідомили про те, що одна зі столичних теплоелектроцентралей не підлягає відновленню після масштабних ракетно-дронових обстрілів російськими військовими.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі "Київ 24" спростував цю інформацію і заявив, що всі ТЕЦ підлягають відновленню. За його словами, наразі триватимуть відповідні роботи, щоб усі ТЕЦ Києва працювали та давали можливість передачі тепла, підігріву води та генерації електроенергії.

"Але є питання щодо однієї з ТЕЦ Києва, по якій була найбільша кількість прильотів російських ракет і дронів. Тому там ще тривають відновлювальні роботи для того, щоб запустити ТЕЦ. Про повноцінне відновлення поки що не йдеться, тому що для цього потрібні повноцінні і фінансові, і часові ресурси", — зазначив гість ефіру.

Нардеп наголосив, що для повного відновлення роботи підстанцій "Укренерго" потрібен час: тижні, а, можливо, й місяці, оскільки потрібне дороге обладнання. При цьому спочатку треба демонтувати все. Що пошкоджено або знищено, а потім за проєктними рішеннями встановити нове.

"Але часто роблять енергетики швидкі рішення, щоб подати нам електропостачання. І рано чи пізно могло статися те, що сталося 31 січня. І нам потрібно зараз, щоб "Укренерго" спільно з Міністерством енергетики, Міністерством закордонних справ працювали також із парламентаріями, які очолюють відповідні міжпарламентські групи, з міжнародними донорами, щоб "Укренерго" насамперед було забезпечено всім необхідним обладнанням у максимально стислі терміни", — пояснив Нагорняк.

Він підкреслив, що існує величезний перелік необхідного обладнання тільки щодо "Укренерго":

"У нас із ним дефіцит, тому що Росія постійно била, а не можна мати на складах таку кількість обладнання, і його виготовляють у переважній більшості не в Україні, а на різних європейських заводах. І черги на це обладнання з моменту його замовлення можуть сягати до року".

Станом на вечір 1 лютого в Києві 244 будинки залишалися без тепла після аварії енергосистеми України, повідомляв мер міста Віталій Кличко. Унаслідок масштабної аварії 31 січня без опалення опинилося 3419 багатоповерхівок.

Блекаут в Україні 31 січня: що сталося

Нагадаємо, 31 січня в Україні зафіксували масштабне відключення електроенергії, яке зачепило значну частину країни.

Спочатку були підозри, що блекаут — результат хакерської атаки, але пізніше з'ясувалося, що він трапився з технологічних причин на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови і лінії 750 кВ між західною і центральною частинами України сталося о 10:42.

Воно спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України і спрацьовування автоматичних захистів на підстанціях, були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Аварійні відключення діяли в Києві, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Житомирській, Харківській областях. У деяких населених пунктах виникли проблеми з водопостачанням.

Удари по ТЕЦ Києва: чи справді ситуація критична

Унаслідок масованої російської атаки 9 січня в Києві зазнали значних руйнувань великі теплоелектроцентралі — ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які генерують більш як половину тепла та електроенергії для столиці. Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, заявив, що від балістики ТЕЦ не захистила б жодна оборонна споруда.

13 січня ЗС РФ знову вдарили по енергетиці столиці. Основною ціллю окупантів були ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ. Загалом під час останнього обстрілу на столицю спрямували понад 10 ракет і сотні дронів. Зокрема, по ТЕЦ-5 було завдано точного удару п'ятьма ракетами.

Голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко 22 січня стверджував, що в Києві фактично не залишилося генерації всередині міста.

1 лютого ресурс "РБК-Україна" повідомив про те, що Київ втратив одну з ТЕЦ.