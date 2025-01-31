Найкращий спосіб програти війну. Що отримає Україна, зробивши військових непідсудними

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Щодо Галушкіна та інших. Зразу скажу — чи винуватий Галушкін, мені невідомо.

Спершу голий фактаж.

Мій побратим Микола Коханівський був у 125-й бригаді. Напередодні російського наступу скаржився на вкрай погане управління, знімав відео про те, як НЕ відбувалася підготовка до наступу росіян, як ВІДСУТНІ належні лінії укріплення. Розповідав, що офіцери вимагають з підлеглих хабарі. Навіть за право воювати своїми (!) ФПВ вимагали хабарі. Він на таку пропозицію, звісно, не йшов, хоча був навчений. Загинув героїчно, коли як піхотинець відбивав російський наступ. Ми, коли працювали на Харківщині, мали нульову взаємодію як з командуванням, так і зі 125 бригадою (крім неформальної низової комунікації з їх БПЛАшниками, чудові хлопці). Жодної підтримки ні до, ні під час операції, ні опісля ми від них не отримали. Навіть коли в очевидно критичній ситуації моїй бійці зверталися по допомогу — відмова. Від командування ОТУ так само ми належну взаємодію не отримали. Через що ледь не загинули, якби завчасно не вжили додаткових заходів, не підстрахувалися. Хороша звичка — виходити із того, що в штабі сидять російські шпигуни. Спілкувався особисто з Галушкіним — слухав від нього неввічливий тон, слова мені не давав сказати (Звісно, все це не привід саджати за грати). До речі, і паперів належних ми від них не дочекалися, через що нам не виплатили бойові.

А тепер оціночні судження.

Чи винуватий Галушкін — повторюю, не знаю. Цілком можливо, що й ні. Тут в іншому проблема. Я не сумніваюся, що наші правоохоронці, а також судді НЕздатні провести "чистий" судовий процес. Тому, якщо раніше топкорупціонери відбувалися переляком, в гіршому разі — деяким строком в СІЗО, то так само буде і з генералами. Очікую на недолугі звинувачення і погану роботу слідчих, не очікую, що Істина буде встановлена в суді. Давайте визначимося — чи взагалі підсудні командири, чи ні. Якщо вони будуть непідсудні, якщо тягнути за вуха вузьке юридичне поняття "бойового імунітету", щоб взагалі організувати повну безкарність вищих офіцерів — то привіт, масове СЗЧ і зайві втрати. Привіт, повторення Харківського провалу. А також усього того, що ми бачили із самого початку повномасштабки. Якщо у нас буде забагато неадекватних військових топкерівників — ми точно програємо війну. Подивіться статистику СЗЧ, подивіться щодня на карту. Давайте визначимося, на чиєму ми боці — на боці умовного "Тавра" (молодого, адекватного покоління командирів) чи "Содоля". За Коханівського і за багатьох інших винні мають відповісти.

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