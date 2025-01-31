Думки
Найкращий спосіб програти війну. Що отримає Україна, зробивши військових непідсудними
За провали військових операцій і безглузді жертви мають відповісти винні, причому за звичайнісінькими, цивільними законами, переконаний військовослужбовець Ігор Луценко. Якщо для армійських чинів вигадувати якийсь "бойовий імунітет" — Україна дуже швидко програє цю війну.
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Щодо Галушкіна та інших. Зразу скажу — чи винуватий Галушкін, мені невідомо.
Спершу голий фактаж.
- Мій побратим Микола Коханівський був у 125-й бригаді. Напередодні російського наступу скаржився на вкрай погане управління, знімав відео про те, як НЕ відбувалася підготовка до наступу росіян, як ВІДСУТНІ належні лінії укріплення. Розповідав, що офіцери вимагають з підлеглих хабарі. Навіть за право воювати своїми (!) ФПВ вимагали хабарі. Він на таку пропозицію, звісно, не йшов, хоча був навчений. Загинув героїчно, коли як піхотинець відбивав російський наступ.
- Ми, коли працювали на Харківщині, мали нульову взаємодію як з командуванням, так і зі 125 бригадою (крім неформальної низової комунікації з їх БПЛАшниками, чудові хлопці). Жодної підтримки ні до, ні під час операції, ні опісля ми від них не отримали. Навіть коли в очевидно критичній ситуації моїй бійці зверталися по допомогу — відмова. Від командування ОТУ так само ми належну взаємодію не отримали. Через що ледь не загинули, якби завчасно не вжили додаткових заходів, не підстрахувалися. Хороша звичка — виходити із того, що в штабі сидять російські шпигуни. Спілкувався особисто з Галушкіним — слухав від нього неввічливий тон, слова мені не давав сказати (Звісно, все це не привід саджати за грати). До речі, і паперів належних ми від них не дочекалися, через що нам не виплатили бойові.
А тепер оціночні судження.
- Чи винуватий Галушкін — повторюю, не знаю. Цілком можливо, що й ні. Тут в іншому проблема. Я не сумніваюся, що наші правоохоронці, а також судді НЕздатні провести "чистий" судовий процес. Тому, якщо раніше топкорупціонери відбувалися переляком, в гіршому разі — деяким строком в СІЗО, то так само буде і з генералами. Очікую на недолугі звинувачення і погану роботу слідчих, не очікую, що Істина буде встановлена в суді.
- Давайте визначимося — чи взагалі підсудні командири, чи ні. Якщо вони будуть непідсудні, якщо тягнути за вуха вузьке юридичне поняття "бойового імунітету", щоб взагалі організувати повну безкарність вищих офіцерів — то привіт, масове СЗЧ і зайві втрати. Привіт, повторення Харківського провалу. А також усього того, що ми бачили із самого початку повномасштабки.
- Якщо у нас буде забагато неадекватних військових топкерівників — ми точно програємо війну. Подивіться статистику СЗЧ, подивіться щодня на карту. Давайте визначимося, на чиєму ми боці — на боці умовного "Тавра" (молодого, адекватного покоління командирів) чи "Содоля".
- За Коханівського і за багатьох інших винні мають відповісти.
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Невдала оборона Харківщини: що відомо про затриманого бригадного генерала Галушкіна