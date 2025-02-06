Математика победы. Почему государству выгоднее воевать дронами, а не солдатами
В конечном итоге, сухой математический расчет — единственно верный показатель успеха на войне, пишет военнослужащий Денис Ярославский. Исходя из этого, он с цифрами в руках объясняет, почему государству выгоднее покупать FPV-дроны, чем отправлять солдат в штурм.
Как сказал недавно один высококлассный оператор БПЛА, эта война — одновременно и сложная, и простая.
Уберем рассуждения о жизни и смерти, оставив в этом посту исключительно сухой математический расчет как единственно верный показатель успеха.
Почему государству выгоднее покупать FPV-дроны, чем отправлять солдат в штурм?
- выплата семье за каждого погибшего военнослужащего составляет 15 миллионов гривен (примерно 366 000 $);
- за 366 000 $ можно купить 732 FPV-дрона по 500 $ за единицу;
- FPV-дроны имеют 85% точность поражения, что означает, что 732 дрона могут уничтожить 622 единицы вражеской силы (военнослужащих или техники);
- согласно официальной статистике, соотношение потерь в этой войне 1:3 означает, что 622 уничтоженных противников могут ликвидировать 207 украинских солдат;
- выплаты за 207 погибших солдат составят 76 миллионов долларов.
Вывод очевиден, но, видимо, пока не всем…
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