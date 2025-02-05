Спасает бойцов, авто и даже средства РЭБ: что может обновленный детектор дронов "Ветряк М"

Новая версия детектора беспилотников "Ветряк М" получила аудиовыход и крепление для установки на транспорт.

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Инженеры Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР) при поддержке Управления инновационной деятельности Вооруженных сил Украины по просьбе украинских военных усовершенствовали отечественный детектор дронов "Ветряк М". Фокус узнал у разработчиков, что именно изменилось.

Когда в конце декабря писали о кодификации и патентовании "Ветряка М", то упоминали о запросе на видеовыход, чтобы прибор можно было подключать к экрану и видеть видеосигналы от вражеских дронов. В ЦМТР сообщили, что сделали это, добавив специальный разъем, с помощью которого можно вывести изображение на экран монитора или телевизора.

Благодаря специальному кабелю детектор можно подключить к обычному экрану, который, например, используют для вывода изображения с камеры заднего вида автомобиля, или же к другим устройствам с таким же разъемом.

"Многие штатные автомобильные магнитолы имеют подобный вход, поэтому "Ветряк М" можно подключать даже к ним", — отметил представитель разработчика.

Новая версия детектора дронов "Ветряк М" Фото: Центр масштабирования технологических решений

Модификация почти не повлияла на сложность конструкции и стоимость изделия. "Мы использовали возможности самих приемников и добавили больше функционала в программное обеспечение. Теперь появился отдельный режим, в котором можно просматривать видео", — пояснил разработчик.

Еще одно важное улучшение — возможность установки на автомобиле. Корпус прибора получил специальные "проушины" для крепления на крыше автомобиля или в салоне.

Новые модификации "Ветряка М" уже прошли испытания в боевых условиях. По словам разработчика, функция помогает увидеть то же, что и БпЛА, а также определить — свой он или вражеский. Просмотрев видео с камеры, военные определяют, в каком направлении и куда летит беспилотник, ориентируясь на местности. Например, если военные едут в автомобиле и видят, что дрон их преследует, то могут ускориться или остановиться и спрятаться, спасая жизнь.

Детектор дронов "Ветряк М" можно установить на крыше авто Фото: Центр масштабирования технологических решений

"По отзывам наличие детектора повышает возможности противодействия вражеским дронам. Водитель понимает, что есть угроза для автомобиля, и начинает реагировать. Это предоставляет дополнительные "уши и глаза" нашим военным, — отметили в ЦМТР.

На снимке, который показали разработчики, можно увидеть трофейный российский дрон, который был обезврежен во время испытаний с помощью средства радиоэлектронной борьбы, подключенного к детектору "Ветряк М".

"Наше устройство идентифицировало вражеский дрон, оперативно было включено РЭБ. В результате дрон потерял управление и упал. Это сохранило ресурс самого РЭБа, он не "светился" и сэкономил заряд батареи", — поделился специалист.

Российский FPV-дрон, который помог обнаружить детектор "Ветряк М" Фото: Центр масштабирования технологических решений

Сейчас ситуация с лицензированием "Ветряка-М", по словам разработчиков, "движется в правильном направлении", и приказ на его применение уже направлен на подпись Министру обороны Украины. Юридическое сопровождение модели, приказ на лицензирование которой обеспечивает Главное управление военной юстиции Министерства обороны Украины, разработали впервые.

После подписания документа его направят в Агентство оборонных закупок, которое и предоставит лицензию производителям. После серийного производства начнется непосредственная поставка упомянутого прибора на передовую.