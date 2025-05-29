В Украине представили новый детектор видеосигнала "Чуйка 3.0": в чем важность разработки

Украинские разработчики из компании BlueBird Drones при поддержке оборонного кластера Brave1 представили усовершенствованную версию устройства радиоэлектронной разведки — детектор видеосигнала «Чуйка 3.0».

Related video

О новом устройстве говорится в видеоматериале Brave1 от 28 мая.

Данный прибор перехватывает аналоговый видеопоток, передающийся с российских FPV-дронов оператору, позволяя украинским бойцам видеть то, что видит противник.

Главная задача "Чуйки" — выявление вражеских FPV-дронов, однако устройство также способно перехватывать изображение с других типов беспилотников. Прибор обнаруживает сигнал на дистанции до 4 километров и подает звуковой сигнал, нарастающий по мере приближения дрона. На экране отображаются до трех источников сигнала одновременно, указывается частота, и есть возможность вручную переключаться между каналами — это помогает бойцу определить, чей дрон находится в поле действия и отследить его маршрут.

Технические особенности

Диапазоны сканирования:

900–1680 МГц, 3060–3700 МГц, 4990–6000 МГц с параллельным высокоскоростным автосканированием;

скорость захвата видеосигнала: от 4 до 8 секунд;

возможность перехвата, в том числе закодированных видеопотоков благодаря уникальному ПО;

покрытие до 95% наиболее распространенных частот FPV-дронов.

возможность вывода перехваченного изображения на экран оператора.

Как отметили обозреватели "Милитарного", разработчики активно дорабатывают программное обеспечение с учетом боевого опыта. В течение года планируется выпуск следующей версии устройства — "Чуйка 4.0", которая получит сетевые функции и возможность интеграции с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, в декабре прошлого года украинские специалисты из Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР) разработали и кодифицировали для Сил обороны детекторы дронов "Ветряк М". А в феврале 2025 стало известно о новой версии устройства, которая получила аудиовыход и крепление для установки на транспорт.