"Незаменим в полевых условиях": для ВСУ создали анализатор эффективности РЭБ (видео)

Украинская оборонная компания TAF Industries представила анализатор эффективности средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием TL Spectrum.

TL Spectrum позволяет проверить исправность системы РЭБ всего за несколько секунд. Детали о новом устройстве TAF Industries раскрыла на своей странице в Facebook.

По данным производителя, TL Spectrum способен работать до 24 часов подряд. Зарядить устройство можно через USB-C.

Сообщается, анализатор спектра обнаруживает действие средств РЭБ в выбранных диапазонах и показывает спектр в режиме реального времени на расстоянии до 5 метров. Он позволяет быстро переключаться между диапазонами и идеально помещается в кармане.

"Компактный, точный, незаменимый в полевых условиях", — говорится в публикации компании.

