ВСУ глушат собственную связь РЭБом против дронов РФ: "Флеш" рассказал, что делать (фото)

Силы обороны Украины сталкиваются с проблемой глушения радиосвязи на бронетехнике из-за средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенных для защиты от вражеских беспилотников.

Из-за работы систем РЭБ связь либо полностью не работает, либо работает плохо. В таких случаях экипажу танка приходится отключать РЭБ, чтобы связаться с командованием, рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, установка фильтра на вход радиостанции не решает эту проблему, однако фильтр на выходе каждого модуля РЭБ может помочь. Так побочные сигналы от РЭБ не будут попадать на вход радиостанции в области 136-174 МГц.

Фильтр для средств РЭБ Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"То есть этот подход надо опробовать и если он помогает, внести фильтр в обязательное условие для кодифицированных средств РЭБ", — написал "Флеш".

При этом специалист по радиотехнологиям подчеркнул, что решение с фильтрами в РЭБ не поможет во всех случаях. Он пояснил, что у всех приемников есть параметр "Подавление внеполосных каналов излучения", который позволяет игнорировать мощные помехи и сигналы вне рабочей полосы приема.

"На данный момент решение одно — максимальный разнос антенн РЭБ и антенн радиосвязи. Также уточняйте у производителя РЭБ, установлены ли на модули помех циркуляторы", — подытожил эксперт.

