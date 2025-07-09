Отказала "уникальная" система навигации: как РФ собственным РЭБом подбила свой новейший БпЛА "Альтиус"

Во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация беспилотника. Он продолжил полет с помощью инерционной системы навигации. Чтобы зайти на посадку, БПЛА пришлось сделать второй круг.

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В России 8 июля в Казани в Татарстане беспилотник "Альтиус", известный также как "Альтаир" упал на жилой дом во время испытания. В этом ему "помогла неустановленная система РЭБ. Аналитики Defence Express разбирались, что именно привело к падению "Альтаира".

По их информации, на дроне "Альтиус", как хвастались разработчики, устанавливается высокоточная система инерциальной навигации на лазерных гироскопах БИНС-СП-2, но она дала сбой во время второго захода БПЛА на посадку.

"Падение на дома в Казани "Альтиус-РУ", новейшего ударно-разведывательного БПЛА с традиционными для РФ аналоговнетными характеристиками, произошло из-за действия неустановленного комплекса РЭБ", — отметили эксперты.

В пресс-службе предприятия "Уральский завод гражданской авиации", который отвечает за его разработку "Альтиуса" заявили, что во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. БПЛА продолжил полет с помощью инерционной системы навигации. Чтобы зайти на посадку, беспилотнику пришлось сделать второй круг, а посадка осуществлялась в инерционном режиме. Тогда и произошла внештатная ситуация.

В Defence Express отметили, что "Уральский завод гражданской авиации" находится в Екатеринбурге, а вот дрон упал в дачном кооперативе "Дубки", недалеко от другого российского авиапредприятия — "Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова" (КАПО). На этом предприятии сейчас собирают из советских заделов и модернизируют Ту-160 и Ту-22М3, а его подразделение "КАПО-Композит" отвечает за производство БПЛА.

"Объявленная причина падения "Альтиус-РУ" максимально интересна тем, что несмотря на наличие в РФ помехозащищенных систем спутниковой навигации, например, той же "Комета-М", почему-то на этом БПЛА ее нет. Или она не справилась с задачей, что в свою очередь означает очень целенаправленное подавление "Альтиус-РУ" российскими подразделениями РЭБ", — считают аналитики Defence Express.

Они добавляют, что также не сработала еще одна система навигации — инерциальная (система БИНС-СП-2), разработанная "Московским институтом электромеханики и автоматики". Она оснащена лазерными гироскопами и кварцевыми акселерометрами, которая создавалась специально для Су-57 (тогда еще Т-50).

В России еще с 2015 года заявляли о намерении установить на "Альтиус" БИНС-СП-2 во время серийного производства, которое должно было начаться в 2021 году.

БИНС-СП-2 также устанавливается на целый ряд других российских истребителей. В частности на Су-30.

"Таким образом, или на этом дроне БИНС-СП-2 не было, или она не сработала штатно. Потому что дрон упал он минимум в 850 метрах от начала полосы и это очень значительная ошибка даже для значительно более простых систем. В конце концов то, что его не посадили в ручном режиме также вызывает вопросы. Но вряд ли в РФ рассекретят реальные причины падения этого дрона, о котором и так лишний раз стараются не вспоминать, потому что рассказами об этом аналоговнетном дроне в РФ кормят аудиторию уже более 10 лет", — резюмировали в Defence Express.

Напомним, что в Татарстане в России испытали новый беспилотник "Альтаир". Тот потерял управление и атаковал жилой дом и сжег его дотла.