Разнес и сжег жилой дом в Казани: в РФ неудачно "затестили" новый БпЛА "Альтаир" (видео)

БпЛА заявлен, как самый современный российский беспилотник-разведчик повышенной дальности полета. Он может нести ракеты и бомбы весом до 1 тонны

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В Татарстане в России испытали новый беспилотник "Альтаир". Тот потерял управление и атаковал жилой дом и сжег его дотла. Об испытаниях нового БпЛА сообщили в украинском телеграмм-канале DroneBomber.

"Вероятно БпЛА "Альтаир" упал на жилой дом во время испытательного полета в Казани", — говорится в сообщении.

Также расследователи проекта In Factum тоже склоняются к мнению, что именно "Альтаир" "приземлился" на дом в Казани.

"Тем временем россияне потеряли еще один перспективный БпЛА большой продолжительности полета. В этот раз — "Альтиус" ("Альтаир"). Первым был С-70 "Охотник", — говорится в сообщении.

БпЛА "Альтаир" заявлен, как самый современный российский беспилотник-разведчик повышенной дальности полета. Он может нести ракеты и бомбы весом до 1 тонны. Предназначен и для боевых операций и является своеобразным аналогом американского MQ-9 Reaper.

Между тем в России утром, 8 июля, заявили, что на жилой дом упал легковой двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster. Воздушное судно выполняло учебный полет над некоммерческим садоводческим обществом "Дубки" в районе Дербишки.

Характеристики БпЛА "Альтаир":

Композитная конструкция с V-образным хвостом;

на борту оптико-электронная станция и боковая АФАР-РЛС;

размер: 6 тонн, размах крыльев 28 м — больше Reaper;

дальность полета: до 10 000 км, 24+ часа полета;

управляется по спутниковой связи на расстоянии до 800 км.

Разработка беспилотника"Альтиус" ("Альтаир") ведется с 2011 года. Изначально работы по проекту вело Конструкторское бюро имени Симонова. Оно создало по меньшей мере три летных образца под названием "Альтиус-М". В конце 2018 года Минобороны РФ передало проект Уральскому заводу гражданской авиации. Первый полет БпЛА "Альтиус-У" состоялся в августе прошлого года.

Максимальная взлетная масса "Альтиуса-У" составляет 6 тонн при длине 12 метров и размахе крыла — около 30 метров. Аппарат способен находиться в воздухе около 48 часов. Беспилотник рассчитан на разведку с высоты 12 тысяч метров. Дальность полета аппарата составляет около десяти тысяч километров. "Альтиус-У" может нести полезную нагрузку массой до 2 тонн.

Напомним, что Россия так и не смогла начать серийное производство боевого беспилотника "Альтиус", который позиционирует как конкурент турецкого "Байрактара".