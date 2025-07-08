Розніс і спалив житловий будинок в Казані: в РФ невдало "затестили" новий БпЛА "Альтаир" (відео)

БпЛА заявлено, як найсучасніший російський безпілотник-розвідник підвищеної дальності польоту . Він може нести ракети та бомби вагою до 1 тонни.

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В Татарстані в Росії випробували новий безпілотник "Альтаир". Той втратив кермування і атакував житловий будинок та спалив його вщент. Про випробовування нового БпЛА повідомили в українському телеграм-каналі DroneBomber.

"Ймовірно БпЛА "Альтаир" впав на житловий будинок під час випробувального польоту в Казані", — йдеться в повідомленні.

Також розслідувачі проєкту In Factum теж схиляються до думки, що саме "Альтаир" "приземлився" на будинок в Казані.

"Тим часом росіяни втратили ще один перспективний БпЛА великої тривалості польоту. В цей раз — "Альтиус" ("Альтаир"). Першим був С-70 "Охотник", — йдеться в повідомленні.

БпЛА "Альтаир" заявлено, як найсучасніший російський безпілотник-розвідник підвищеної дальності польоту. Він може нести ракети та бомби вагою до 1 тонни. Призначений і для бойових операцій, і є своєрідним аналогом американського MQ-9 Reaper.

Тим часом в Росії вранці, 8 липня, заявили, що на житловий будинок впав легковий двомоторний літак Cessna 337 Skymaster. Повітряне судно виконувало навчальний політ над некомерційним садівничим товариством "Дубки" в районі Дербишки.

Характеристики БпЛА "Альтаир":

Композитна конструкція з V-подібним хвостом;

на борту оптико-електронна станція та бокова АФАР-РЛС;

розмір: 6 тонн, розмах крил 28 м — більший за Reaper;

дальність польоту: до 10 000 км, 24+ години польоту;

керується по супутниковому зв’язку на відстані до 800 км.

Розроблення безпілотника "Альтиус" ("Альтаир") ведеться з 2011 року. Спочатку роботи за проєктом вело Конструкторське бюро імені Симонова. Воно створило щонайменше три льотні зразки під назвою "Альтиус-М". Наприкінці 2018 року Міноборони РФ передало проєкт Уральському заводу цивільної авіації. Перший політ БпЛА "Альтиус-У" відбувся у серпні минулого року.

Максимальна злітна маса "Альтиуса-У" складає 6 тонн за довжини 12 метрів і розмах крила — приблизно 30 метрів. Апарат здатний перебувати у повітрі майже 48 годин. Безпілотник розрахований на розвідку з висоти 12 тисяч метрів. Дальність польоту апарату становить приблизно десять тисяч кілометрів. "Альтиус-У" може нести корисне навантаження масою до 2 тонн.

Нагадаємо, що Росія так і не змогла розпочати серійне виробництво бойового безпілотника "Альтиус", який позиціонує як конкурент турецького "Байрактару".