Заплутався у проводах: у РФ навчальний літак впав на житловий будинок

Причиною автотрощі вважають те, що під час зниження літак міг зачепити лінії електропередач. Після контакту з проводами Cessna 337 Skymaster втратив керування, зачепився крилом за дерево та впав на територію приватного житлового будинку.

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У Росії сталася чергова авіакатастрофа. В Казані навчальний літак під час тренувального польоту впав на житловий будинок. Про це пише російське видання Ura.news.

Подія сталася в Татарстані в Казані. На житловий будинок впав легковий двомоторний літак Cessna 337 Skymaster. Повітряне судно виконувало навчальний політ над некомерційним садівничим товариством "Дубки" в районі Дербишки.

Причиною автотрощі вважають те, що під час зниження літак міг зачепити лінії електропередач. Після контакту з проводами Cessna 337 Skymaster втратив керування, зачепився крилом за дерево та впав на територію приватного житлового будинку. Внаслідок падіння будівля загорілася, попередньо постраждалих немає.

Довідка: Cessna 337 Skymaster — це легкий двомоторний літак, що часто використовується для навчальних та приватних польотів. Він відрізняється характерною схемою розташування двигунів — один спереду та один позаду фюзеляжу, що забезпечує додаткову надійність при відмові одного з моторів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Росії після 16 хвилин з моменту вильоту біля села Смоленка у Забайкальській області Росії впав літак Ан-2. На борту перебували 11 людей — 10 парашутистів, що мали відпрацьовувати стрибки, і 1 член екіпажу.

1 липня повідомлялося, що у Росії на території Нижньогородської області розбився винищувач Су-27.