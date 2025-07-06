Із парашутистами на борту: у російському Забайкаллі рухнув літак Ан-2, є постраждалі (фото, відео)

Літак Ан-2 впав після 16 хвилин з моменту вильоту біля села Смоленка у Забайкальській області Росії. На борту перебували 11 людей — 10 парашутистів, що мали відпрацьовувати стрибки, і 1 член екіпажу.

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Внаслідок авіакатастрофи у Забайкаллі є щонайменше 8 постраждалих — 6 у стані середньої важкості і 2 у важкому стані. Про подробиці інциденту розповіло російське медіа Mash.

Легкомоторний літак Ан-2 рухнув у Читинському районі через кілька хвилин після підняття у небо: за інформацією ЗМІ, це трапилося внаслідок технічних неполадок.

Всі 11 членів екіпажу, попередньо, залишилися живими. Спершу було відомо про 6 постраждалих через авіакатастрофу.

У мережі також поширили кадри інциденту за участі літака Ан-2.

На місце інциденту прибули 37 рятувальників та 12 автомобілів. Невдовзі вони з'ясували, що кількість постраждалих зросла до 8, серед них 2 пасажирів — у важкому стані. Потерпілих відправили до медичних закладів.

РосЗМІ також розповіли, що пасажирам вдалося вижити через "майстерність пілота". Очевидці стверджують, що невдовзі після вильоту мотор літака заглох, однак пілот зумів приземлити його у Читинському районі. На місці інциденту займання не відбулося, транспортна прокуратура ініціювала перевірку за фактом авіатрощі.

Інші дані щодо інциденту у Забайкаллі встановлюються.

Довідка про літак Ан-2

Літаки типу Ан-2 почали будувати з 1947 року, а підрозділи "Аерофлоту" почали отримувати їх з березня 1948 року. Перші Ан-2 випускали у Києві на базі авіаремонтного заводу, як свідчать дані з сайту Державного Музею авіації.

Через 10 років Ан-2 перетворився в найуніверсальнішу та найпоширенішу машину цивільної авіації як у країнах СРСР, так і за його межами.

Інженери розробили понад два десятки модифікацій Ан-2: вантажні, пасажирські, навчальну, парашутно-десантну, санітарну, сільськогосподарську, військову та інші.

Нагадаємо, 5 липня у l' unione Sarda розповіли, як пасажири в Іспанії в паніці стрибали з крила палаючого літака.

Також уночі 5 липня дрони атакували кілька аеродромів у Росії — у Борисоглібську та Енгельсі.