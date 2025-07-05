Постраждало 18 осіб: в Іспанії пасажири в паніці стрибали з крила палаючого літака (відео)

У ніч із п'ятниці на суботу, 5 липня, на рейсі Ryanair в аеропорту Сон Сан-Хуан в іспанській Пальма-де-Майорці спалахнула пожежа.

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На борту літака, що стояв на злітно-посадковій смузі, виникла пожежа і пасажири залишали літак, скориставшись аварійними виходами, розташованими над крилами, повідомляє l' unione Sarda.

На місці події перебували пожежники і співробітники Цивільної гвардії, які допомогли пасажирам евакуюватися.

Зазначається, що вісімнадцять осіб дістали поранення, шістьом із них довелося звернутися по медичну допомогу.

Видання Manchester Evening News пише, що трьох постраждалих доправили в приватну клініку в Пальмі під назвою Clínica Rotger, а решту — в лікарню Quironsalud Palmplanas.

Euronews повідомляє, що евакуація пасажирів рейсу Пальма-де-Майорка — Манчестер проходила в умовах сильної паніки. Деякі пасажири не дотримувалися інструкцій екіпажу, стрибаючи з крил літака прямо на асфальт зі значної висоти.

Як з'ясувалося пізніше, інцидент стався через помилкове оповіщення про пожежну тривогу.

Представник Ryanair, як зазначається, вже заявив, що літак був замінений і вилетів до Манчестера вранці в суботу.

"Рейс із Пальми до Манчестера перервав зліт через хибне спрацьовування світлової сигналізації про пожежу. Пасажири були висаджені за допомогою надувних трапів і повернуті в термінал. Під час висадки невелика кількість пасажирів отримала дуже незначні травми", — зазначили в авіакомпанії.

Також там наголосили, що літак заміни вилетів із Пальми сьогодні вранці о 07:05.

Нагадаємо, дванадцять осіб постраждали в березні, коли Boeing 737-800 компанії American Airlines загорівся просто на злітно-посадковій смузі в аеропорту Денвера, штат Колорадо, США. Пасажири були змушені рятуватися на крилі літака.

Також Фокус писав, що під час зльоту літака компанії British Airways помилка пілота призвела до загоряння гальм і екстреної зупинки на злітній смузі аеропорту Гатвік.