Літак загорівся після того, як пілот переплутав ліву і праву руку (відео)

Помилка пілота під час зльоту літака British Airways призвела до загоряння гальм і екстреної зупинки на злітній смузі аеропорту Гатвік (Велика Британія).

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Про це пише The Independent.

Літак авіакомпанії British Airways, що виконував рейс із лондонського аеропорту Гатвік (Лондон, Англія), загорівся просто на злітно-посадковій смузі після серйозної помилки пілота. Про це стало відомо зі звіту британського Відділу розслідування авіаційних подій (AAIB).

Інцидент стався 28 червня 2023 року на борту Boeing 777, на якому перебували 334 пасажири й 13 членів екіпажу. Під час розгону перед зльотом другий пілот, який виконував контрольні дії, помилково задіяв ліву руку не за інструкцією. Замість того щоб повністю прибрати її з важеля управління тягою, він інстинктивно відсунув її назад, випадково зменшивши потужність одного з двигунів. Це призвело до перегріву гальмівної системи та загоряння.

За словами слідчих, пілот мав уже переключитися на праву руку, щоб потягнути штурвал та ініціювати відрив від землі, але сталася "ненавмисна помилка в координації рухів". У результаті тяга зменшилася, літак почав втрачати швидкість, і командир ухвалив рішення екстрено перервати зліт. Лайнер зупинився, не доїхавши до кінця смуги, а з-під шасі почав валити дим.

На місце оперативно прибули пожежники, яким вдалося швидко ліквідувати загоряння в гальмах. Ніхто з людей на борту не постраждав, але аеропорт був тимчасово закритий на 50 хвилин, що спричинило затримки в розкладі.

Під час допиту другий пілот заявив, що був добре відпочив і почувався нормально. Він також висловив здивування тим, що сталося, і не зміг одразу пояснити, чому випадково потягнув важіль назад.

"Безпека завжди є нашим головним пріоритетом. Наші пілоти відреагували професійно і зупинили літак безпечно. Ми вибачилися перед пасажирами й зробили все можливе, щоб мінімізувати наслідки", — повідомив представник British Airways.

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