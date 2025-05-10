Самолет загорелся после того, как пилот перепутал левую и правую руку (видео)

Ошибка пилота при взлете самолета British Airways привела к возгоранию тормозов и экстренной остановке на взлетной полосе аэропорта Гатвик (Великобритания).

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Об этом пишет The Independent.

Самолет авиакомпании British Airways, выполнявший рейс из лондонского аэропорта Гатвик (Лондон, Англия), загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе после серьезной ошибки пилота. Об этом стало известно из отчета британского Отдела расследования авиационных происшествий (AAIB).

Инцидент произошел 28 июня 2023 года на борту Boeing 777, на котором находились 334 пассажира и 13 членов экипажа. При разгоне перед взлетом второй пилот, выполнявший контрольные действия, по ошибке задействовал левую руку не по инструкции. Вместо того чтобы полностью убрать ее с рычага управления тягой, он инстинктивно отодвинул ее назад, случайно уменьшив мощность одного из двигателей. Это привело к перегреву тормозной системы и возгоранию.

По словам следователей, пилот должен был уже переключиться на правую руку, чтобы потянуть штурвал и инициировать отрыв от земли, но произошла "непреднамеренная ошибка в координации движений". В результате тяга уменьшилась, самолет начал терять скорость, и командир принял решение экстренно прервать взлет. Лайнер остановился, не доехав до конца полосы, а из-под шасси начал валить дым.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось быстро ликвидировать возгорание в тормозах. Никто из людей на борту не пострадал, но аэропорт был временно закрыт на 50 минут, что вызвало задержки в расписании.

Во время допроса второй пилот заявил, что был хорошо отдохнувшим и чувствовал себя нормально. Он также выразил удивление произошедшим и не смог сразу объяснить, почему случайно потянул рычаг обратно.

"Безопасность всегда является нашим главным приоритетом. Наши пилоты отреагировали профессионально и остановили самолет безопасно. Мы извинились перед пассажирами и сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия", — сообщил представитель British Airways.

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