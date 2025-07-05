Пострадало 18 человек: в Испании пассажиры в панике прыгали с крыла горящего самолета (видео)

В ночь с пятницы на субботу, 5 июля, на рейсе Ryanair в аэропорту Сон Сан-Хуан в испанской Пальма-де-Майорке вспыхнул пожар.

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На борту самолета, стоящего на взлетно-посадочной полосе, возник пожар и пассажиры покидали самолет, воспользовавшись аварийными выходами, расположенными над крыльями, сообщает l' unione Sarda.

На месте происшествия находились пожарные и сотрудники Гражданской гвардии, которые помогли пассажирам эвакуироваться.

Отмечается, что восемнадцать человек получили ранения, шестерым из них пришлось обратиться за медицинской помощью.

Издание Manchester Evening News пишет, что трое пострадавших были доставлены в частную клинику в Пальме под названием Clínica Rotger, а остальные — в больницу Quironsalud Palmplanas.

Euronews сообщает, что эвакуация пассажиров рейса Пальма-де-Майорка — Манчестер в условиях сильной паники. Некоторые пассажиры не следовали инструкциям экипажа, прыгая с крыльев самолета прямо на асфальт со значительной высоты.

Как выяснилось позже, инцидент произошел из-за ложного оповещения о пожарной тревоге.

Представитель Ryanair, как отмечается, уже заявил, что самолет был заменен и вылетел в Манчестер утром в субботу.

"Рейс из Пальмы в Манчестер прервал взлет из-за ложного срабатывания световой сигнализации о пожаре. Пассажиры были высажены с помощью надувных трапов и возвращены в терминал. Во время высадки небольшое количество пассажиров получили очень незначительные травмы", — отметили в авиакомпании.

Также там подчеркнули, что самолет замены вылетел из Пальмы сегодня утром в 07:05.

Напомним, двенадцать человек пострадали в марте, когда Boeing 737-800 компании American Airlines загорелся прямо на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Денвера, штат Колорадо, США. Пассажиры были вынуждены спасаться на крыле самолета.

Также Фокус писал, что при взлете самолета компании British Airways ошибка пилота привела к возгоранию тормозов и экстренной остановке на взлетной полосе аэропорта Гатвик.