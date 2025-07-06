С парашютистами на борту: в российском Забайкалье рухнул самолет Ан-2, есть пострадавшие (фото, видео)

Самолет Ан-2 упал после 16 минут с момента вылета возле села Смоленка в Забайкальской области России. На борту находились 11 человек — 10 парашютистов, которые должны были отрабатывать прыжки, и 1 член экипажа.

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В результате авиакатастрофы в Забайкалье есть по меньшей мере 8 пострадавших — 6 в состоянии средней тяжести и 2 в тяжелом состоянии. О подробностях инцидента рассказало российское медиа Mash.

Легкомоторный самолет Ан-2 рухнул в Читинском районе через несколько минут после поднятия в небо: по информации СМИ, это случилось в результате технических неполадок.

Все 11 членов экипажа, предварительно, остались живы. Сперва было известно о 6 пострадавших из-за авиакатастрофы.

В сети также распространили кадры инцидента с участием самолета Ан-2.

На место инцидента прибыли 37 спасателей и 12 автомобилей. Вскоре они выяснили, что количество пострадавших возросло до 8, среди них 2 пассажиров — в тяжелом состоянии. Пострадавших отправили в медицинские учреждения.

РосСМИ также рассказали, что пассажирам удалось выжить из-за "мастерства пилота". Очевидцы утверждают, что вскоре после вылета мотор самолета заглох, однако пилот сумел приземлить его в Читинском районе. На месте инцидента возгорания не произошло, транспортная прокуратура инициировала проверку по факту авиакатастрофы.

Другие данные по инциденту в Забайкалье устанавливаются.

Справка о самолете Ан-2

Самолеты типа Ан-2 начали строить с 1947 года, а подразделения "Аэрофлота" начали получать их с марта 1948 года. Первые Ан-2 выпускали в Киеве на базе авиаремонтного завода, как свидетельствуют данные с сайта Государственного Музея авиации.

Через 10 лет Ан-2 превратился в самую универсальную и распространенную машину гражданской авиации как в странах СССР, так и за его пределами.

Инженеры разработали более двух десятков модификаций Ан-2: грузовые, пассажирские, учебную, парашютно-десантную, санитарную, сельскохозяйственную, военную и другие.

Напомним, 5 июля в l' unione Sarda рассказали, как пассажиры в Испании в панике прыгали с крыла горящего самолета.

Также ночью 5 июля дроны атаковали несколько аэродромов в России — в Борисоглебске и Энгельсе.