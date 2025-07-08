Запутался в проводах: в РФ учебный самолет упал на жилой дом

Причиной автокатастрофы считают то, что во время снижения самолет мог задеть линии электропередач. После контакта с проводами Cessna 337 Skymaster потерял управление, зацепился крылом за дерево и упал на территорию частного жилого дома.

Related video

В России произошла очередная авиакатастрофа. В Казани учебный самолет во время тренировочного полета упал на жилой дом. Об этом пишет российское издание Ura.news.

Происшествие произошло в Татарстане в Казани. На жилой дом упал легковой двухмоторный самолет Cessna 337 Skymaster. Воздушное судно выполняло учебный полет над некоммерческим садоводческим товариществом "Дубки" в районе Дербышки.

Причиной автокатастрофы считают то, что во время снижения самолет мог задеть линии электропередач. После контакта с проводами Cessna 337 Skymaster потерял управление, зацепился крылом за дерево и упал на территорию частного жилого дома. В результате падения здание загорелось, предварительно пострадавших нет.

Справка: Cessna 337 Skymaster — это легкий двухмоторный самолет, часто используемый для учебных и частных полетов. Он отличается характерной схемой расположения двигателей — один спереди и один позади фюзеляжа, что обеспечивает дополнительную надежность при отказе одного из моторов.

Напомним, что ранее сообщалось, что в России после 16 минут с момента вылета возле села Смоленка в Забайкальской области России упал самолет Ан-2. На борту находились 11 человек — 10 парашютистов, которые должны были отрабатывать прыжки, и 1 член экипажа.

1 июля сообщалось, что в России на территории Нижегородской области разбился истребитель Су-27.