Минус еще один истребитель у россиян: в РФ разбился Су-27

Борт упал в районе города Кулебаки около часа назад. Предварительно оба пилота не пострадали, они успели катапультироваться.

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В России на территории Нижегородской области разбился истребитель Су-27. Об этом сообщает российское издание Shot.

"Истребитель Су-27 упал в Нижегородской области. Летчики успели катапультироваться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт упал в районе города Кулебаки около часа назад. Предварительно оба пилота не пострадали, они успели катапультироваться.

Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Как пишет Mash, одного из пилотов уже нашли, а другого еще ищут. Спасатели сейчас прочесывают местность на юго-востоке от Велетьмы в Выксунском районе.

"Истребитель Су-27, упавший в Нижегородской области, выполнял учебный полет — боекомплекта он не нес. Пилоты вели самолет от населенных пунктов до последнего. Оперслужбы продолжают его поиски, с земли не видно огня и дыма. Предварительно оба пилота успели катапультироваться, одного уже нашли, на нем ни царапины", — пишет издание.

Напомним, что 1 июля сообщалось, что украинские дроны во время атаки на аэродром "Малиновка" в РФ поразили 5 российских истребителей. Ранее Служба безопасности Украины отчитывалась о 2 поврежденных и 2 уничтоженных самолетах.

Также сообщалось, что ССО ВСУ и СБУ 27 июня провели совместную спецоперацию и поразили российские истребители-бомбардировщики СУ-34 на аэродроме в Волгоградской области РФ.