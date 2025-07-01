Мінус ще один винищувач у росіян: в РФ розбився Су-27

Борт упав у районі міста Кулебаки близько години тому. Попередньо обидва пілоти не постраждали, вони встигли катапультуватися.

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У Росії на території Нижегородської області розбився винищувач Су-27. Про це повідомляє російське видання Shot.

"Винищувач Су-27 впав у Нижегородській області. Льотчики встигли катапультуватись", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що борт упав у районі міста Кулебаки близько години тому. Попередньо обидва пілоти не постраждали, вони встигли катапультуватися.

Причини надзвичайної пригоди з'ясовуються.

Як пише Mash, одного з пілотів вже знайшли, а іншого ще шукають. Рятувальники зараз прочісують місцевість на південному сході від Велетьми у Виксунському районі.

"Винищувач Су-27, що впав у Нижегородській області, виконував навчальний політ — боєкомплекту він не ніс. Пілоти вели літак від населених пунктів до останнього. Оперслужби продовжують його пошуки, з землі не видно вогню та диму. Попередньо обидва пілоти встигли катапультуватися, одного вже знайшли, на ньому ні подряпини", — пише видання.

Нагадаємо, що 1 липня повідомлялося, що українські дрони під час атаки на аеродром "Малиновка" в РФ уразили 5 російських винищувачів. Раніше Служба безпеки України звітувала про 2 ушкоджених і 2 знищених літаки.

Також повідомлялося, що ССО ЗСУ та СБУ 27 червня провели спільну спецоперацію і уразили російські винищувачі-бомбардувальники СУ-34 на аеродромі у Волгоградській області РФ.