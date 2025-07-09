Відмовила "унікальна" система навігації: як РФ власним РЕБом підбила свій новітній БпЛА "Альтиус"

Під час польоту невстановленими зовнішніми засобами РЕБ було порушено супутникову навігацію безпілотника. Він продовжив політ за допомогою інерційної системи навігації. Щоб приземлитися, БпЛА довелося зробити друге коло.

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В Росії 8 липня в Казані в Татарстані безпілотник "Альтиус", відомий також як "Альтаир", впав на житловий будинок під час випробування. В цьому йому "допомогла невстановлена система РЕБ. Аналітики Defence Express розбиралися, що саме призвело до падіння "Альтаира".

За їхньою інформацією, на дроні "Альтиус", як вихвалялись розробники, встановлюється високоточна система інерціальної навігації на лазерних гіроскопах БИНС-СП-2, але вона дала збій під час другого приземлення БпЛА.

"Падіння на будинки у Казані "Альтиус-РУ", новітнього ударно-розвідувального БпЛА з традиційними для РФ аналоговнєтними характеристиками, сталось через дію невстановленого комплексу РЕБ", — зауважили експерти.

У пресслужбі підприємства "Уральский завод гражданской авиации", який відповідає за його розробку "Альтиус" заявили, що під час польоту невстановленими зовнішніми засобами РЕБ було порушено супутникову навігацію. БпЛА продовжив політ за допомогою інерційної системи навігації. Щоб приземлитися, безпілотнику довелося зробити друге коло, а здійснювалося приземлення в інерційному режимі. Тоді й сталася позаштатна ситуація.

У Defence Express зауважили, що "Уральский завод гражданской авиации" знаходиться у Єкатеринбурзі, а от дрон впав у дачному кооперативі "Дубки", неподалік іншого російського авіапідприємства — "Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова" (КАПО). На цьому підприємстві зараз збирають з радянських заділів та модернізують Ту-160 та Ту-22М3, а його підрозділ "КАПО-Композит" відповідає за виробництво БпЛА.

"Оголошена причина падіння "Альтиус-РУ" максимально цікава тим, що попри наявність у РФ завадозахищених систем супутникової навігації, наприклад, тієї самої "Комета-М", чомусь на цьому БпЛА її немає. Або вона не справилась із задачею, що своєю чергою означає дуже цілеспрямоване пригнічення "Альтиус-РУ" російськими підрозділами РЕБ", — вважають аналітики Defence Express.

Вони додають, що також не спрацювала ще одна система навігації — інерціальна (система БИНС-СП-2), розроблена "Московским институтом электромеханики и автоматики". Вона оснащена лазерними гіроскопами та кварцевими акселерометрами, що створювалась спеціально для Су-57 (тоді ще Т-50).

В Росії ще з 2015 року заявляли про намір встановити на "Альтиус" БИНС-СП-2 під час серійного виробництва, яке мало розпочатися у 2021 році.

БИНС-СП-2 також встановлюється на цілу низку інших російських винищувачів. Зокрема на Су-30.

"Таким чином, або на цьому дроні БИНС-СП-2 не було, або вона не спрацювала штатно. Бо дрон впав він мінімум за 850 метрів від початку смуги і це дуже значна помилка навіть для значно простіших систем. Зрештою те, що його не посадили у ручному режимі також викликає питання. Але навряд у РФ розсекретять реальні причини падіння цього дрона, про який й так зайвий раз намагаються не згадувати, бо розповідями про цей аналоговнєтний дрон у РФ годують аудиторію вже понад 10 років", — резюмували в Defence Express.

Нагадаємо, що в Татарстані в Росії випробували новий безпілотник "Альтаир". Той втратив кермування і атакував житловий будинок та спалив його вщент.