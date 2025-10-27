ЗСУ глушать власний зв'язок РЕБом проти дронів РФ: "Флеш" розповів, що робити (фото)
Сили оборони України стикаються з проблемою глушіння радіозв'язку на бронетехніці через засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), призначені для захисту від ворожих безпілотників.
Через роботу систем РЕБ зв'язок або повністю не працює, або працює погано. В таких випадках екіпажу танка доводиться відключати РЕБ, щоб зв'язатися з командуванням, розповів український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.
За словами експерта, встановлення фільтра на вхід радіостанції не розв'язує цю проблему, однак фільтр на виході кожного модуля РЕБ може допомогти. Так побічні сигнали від РЕБ не потраплятимуть на вхід радіостанції в ділянці 136-174 МГц.
"Тобто цей підхід треба випробувати і якщо він допомагає, внести фільтр в обов'язкову умову для кодифікованих засобів РЕБ", — написав "Флеш".
При цьому фахівець з радіотехнологій наголосив, що рішення з фільтрами в РЕБ не допоможе у всіх випадках. Він пояснив, що у всіх приймачів є параметр "Придушення позасмугових каналів випромінювання", який дозволяє ігнорувати потужні перешкоди і сигнали поза робочою смугою прийому.
"На даний момент рішення одне — максимальний рознос антен РЕБ і антен радіозв'язку. Також уточнюйте у виробника РЕБ, чи встановлені на модулі перешкод циркулятори", — підсумував експерт.
Нагадаємо, російські військові вивели з ладу свій новітній БПЛА "Альтиус" власними засобами РЕБ.
Фокус також повідомляв, що в Україні збили російський дрон зі ШІ V2U, несприйнятливий до РЕБ.