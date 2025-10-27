ЗСУ глушать власний зв'язок РЕБом проти дронів РФ: "Флеш" розповів, що робити (фото)

Сили оборони України стикаються з проблемою глушіння радіозв'язку на бронетехніці через засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), призначені для захисту від ворожих безпілотників.

Через роботу систем РЕБ зв'язок або повністю не працює, або працює погано. В таких випадках екіпажу танка доводиться відключати РЕБ, щоб зв'язатися з командуванням, розповів український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, встановлення фільтра на вхід радіостанції не розв'язує цю проблему, однак фільтр на виході кожного модуля РЕБ може допомогти. Так побічні сигнали від РЕБ не потраплятимуть на вхід радіостанції в ділянці 136-174 МГц.

Фільтр для засобів РЕБ Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Тобто цей підхід треба випробувати і якщо він допомагає, внести фільтр в обов'язкову умову для кодифікованих засобів РЕБ", — написав "Флеш".

При цьому фахівець з радіотехнологій наголосив, що рішення з фільтрами в РЕБ не допоможе у всіх випадках. Він пояснив, що у всіх приймачів є параметр "Придушення позасмугових каналів випромінювання", який дозволяє ігнорувати потужні перешкоди і сигнали поза робочою смугою прийому.

"На даний момент рішення одне — максимальний рознос антен РЕБ і антен радіозв'язку. Також уточнюйте у виробника РЕБ, чи встановлені на модулі перешкод циркулятори", — підсумував експерт.

Нагадаємо, російські військові вивели з ладу свій новітній БПЛА "Альтиус" власними засобами РЕБ.

Фокус також повідомляв, що в Україні збили російський дрон зі ШІ V2U, несприйнятливий до РЕБ.