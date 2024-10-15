Сліпнуть і падають: як "РЕБ-штори" зупиняють українські дрони-камікадзе і чи є захист (відео)

Придушення відеоканалів FPV-дронів українських підрозділів стало частим явищем на полі бою. Експерти розповіли, що можна протиставити.

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Російські війська зараз доволі ефективно використовують засоби радіоелектронної боротьби, які перешкоджають передачі відео з ударних FPV-дронів. Фокус довідався, як це працює, яку шкоду становить для Сил оборони України і чим можна захиститися.

Дронам закрили "очі": нова загроза на фронті

Військовий консультант Сергій Бескрестнов із псевдонімом "Флеш" наприкінці вересня написав у Facebook, що багатьом українським пілотам FPV-дронів заважають засоби РЕБ росіян, що впливають на відеосигнал. У народі їх прозвали "штора" — за формою перешкоди, яка з'являється на екранах. У результаті оператори не можуть керувати апаратами, бо не бачать, куди летять.

Російські бійці спочатку перехоплюють відео невідомого їм FPV-дрона на певній частоті, визначають, що він ворожий — за назвою підрозділу, яка прописана у OSD-меню, або за зростанням потужності сигналу, після чого оцінюють заряд акумулятора і час, на який потрібно увімкнути перешкоди.

"Особливо це проблема для ретрансляторів. Вони висять високо, бачать далеко і навіть за 20-30 км їхній відеоприймач можна укласти перешкодою. Була б потужність. Поки багато хто викручується зміною і підбором частот, але це рішення банальне, болісне та тимчасове", – пише "Флеш".

Система типу "штора" придушує відеозв'язок FPV-дрона

Як працюють "штори": плюси та мінуси

Свою думку з приводу перешкод Фокусу анонімно висловив інженер проєкту "Небо Перемоги", який виробляє для української армії FPV-дрони "Грім". За його словами, засоби типу "Штора" впливають тільки на відеоканал, збиваючи синхронізацію між відеопередавачем на безпілотнику і відеоприймачем пілота. В результаті дії системи після втрати картинки з дрона пілот не може орієнтуватися в просторі та продовжувати політ, у таких умовах коптер просто падає.

"Вона розрахована на протидію конкретно FPV-дронам", – зазначив фахівець.

Засновник підприємства "Антидрон Україна", що виробляє засоби РЕБ, Сергій Герасимюк детальніше пояснив Фокусу, як це працює. Неможливо придушити аналоговий відеосигнал, впливаючи на FPV-дрон, бо на ньому стоїть Video Transmitter (VTX) тобто передавач, але немає приймача у тому ж діапазоні, отже він нічого не "слухає".

Придушити відео у випадку FPV-дронів можна лише створюючи радіоперешкоди приймачу пілота. Куполом це зробити неможливо, адже оператори ніколи не знаходяться за 50-200 метрів від засобів РЕБ, що працюють.

"На ринку є купа пропозицій РЕБ-куполів з придушенням відео. Але подібне говорить лише про одне — про фаховість виробника, а точніше, повну її відсутність", – зазначив розробник.

Для придушення відео FPV-дрона потрібен потужний комплекс з антеною, яку спрямовують у бік ворожого "гнізда" пілотів. Для цього потрібно знати азимут, тобто напрям, куди її наводити. Його можна встановити лише за допомогою технічних засобів радіоелектронної розвідки (РЕР), як спеціалізованих, так і дешевих "відеоприймачів" з автопошуком на потрібний діапазон, які можна знайти на Aliexpress.

В Україні активно застосовують FPV-дрони Фото: Скриншот

Оператор такого обладнання перехоплює "картинку" і має візуально визначити місцевість, а також приблизне розташування ворожих пілотів. Після чого спрямовується антена і створюються перешкоди на тих же частотах, що і відеосигнал.

"Це не купол, де "увімкнув і забув". Ефективна протидія такого типу — це вже певний комплекс, алгоритм дій. І лише вчасно виконані послідовні дії дозволяють досягти позитивного результату. Тобто це як мінімум розрахунок з двох осіб з усім необхідним для своєчасного перехоплення відео, визначення напрямку, наявність спрямованого "джамера" на той діапазон, оперативне наведення і постановка перешкод. І це все потрібно встигнути до прибуття FPV до цілі, на яку він летів", – підкреслив Сергій Герасимюк.

Навіть маючи все для успіху, операторам РЕБ може забракнути часу або реакції, щоб визначити напрям і направити свій пристрій. Але попри всі складнощі алгоритм має певний відсоток ефективності. Крім звичних діапазонів відео (5.8/1.2 ГГц), обома сторонами використовуються і нестандартні діапазони (1.5/3.3/4.9 ГГЦ), для яких засобів перехоплення відеоканалу немає, або їх вибір доволі обмежений в силу їх меншої "популярності". Все залежить від наявності всіх потрібних засобів, і навіть у такому випадку бійці можуть не знати, куди наводити наявні засоби протидії.

Чи можна прорвати "штору"

Інженер "Неба Перемоги" каже, що протидіяти системам придушення відеосигналів FPV-дронів цілком реально. Такі рішення вже існують, але інженер не став вдаватися у деталі, аби не спрощувати життя ворогу і не давати підказок про те, як можна обійти українські аналоги "штор".

У мережі експерти обговорюють заміну аналогового відеоканалу цифровим, такий варіант підтримує і згаданий вище Сергій Бескрестнов. Представник "Неба Перемоги" вважає, що цифрові системи допоможуть вирішити лише якісь вузькоспеціалізовані завдання, адже вони мають ряд своїх плюсів та мінусів.

"На жаль, цифровий відеозв'язок довго відновлюється після втрати сигналу та не дозволяє швидко реагувати на ситуацію в польоті", – висловився він.

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