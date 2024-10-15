Слепнут и падают: как "РЭБ-шторы" сбивают украинские дроны-камикадзе и есть ли защита (видео)

Подавление видеоканалов FPV-дронов украинских подразделений стало частым явлением на поле боя. Эксперты рассказали, что можно противопоставить.

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Российские войска сейчас довольно эффективно используют средства радиоэлектронной борьбы, которые препятствуют передаче видео с ударных FPV-дронов. Фокус узнал, как это работает, какой вред представляет для Сил обороны Украины и чем можно защититься.

Дронам закрыли "глаза": новая угроза на фронте

Военный консультант Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флеш" в конце сентября написал в Facebook, что многим украинским пилотам FPV-дронов мешают средства РЭБ россиян, влияющие на видеосигнал. В народе их прозвали "штора" — по форме помехи, которая появляется на экранах. В результате операторы не могут управлять аппаратами, потому что не видят, куда летят.

Российские бойцы сначала перехватывают видео неизвестного им FPV-дрона на определенной частоте, определяют, что он вражеский — по названию подразделения, прописанное в OSD-меню, или по росту мощности сигнала, после чего оценивают заряд аккумулятора и время, на которое нужно включить помехи.

"Особенно это проблема для ретрансляторов. Они висят высоко, видят далеко и даже за 20-30 км их видеоприемник можно уложить помехой. Была бы мощность. Пока многие выкручиваются сменой и подбором частот, но это решение банальное, болезненное и временное", — пишет "Флеш".

Система типа "штора" подавляет видеосвязь FPV-дрона

Как работают "шторы": плюсы и минусы

Свое мнение по поводу помех Фокусу анонимно высказал инженер проекта "Небо Перемоги", который производит для украинской армии FPV-дроны "Грім". По его словам, средства типа "Штора" влияют только на видеоканал, сбивая синхронизацию между видеопередатчиком на беспилотнике и видеоприемником пилота. В результате действия системы после потери картинки с дрона пилот не может ориентироваться в пространстве и продолжать полет, в таких условиях коптер просто падает.

"Она рассчитана на противодействие конкретно FPV-дронам", — отметил специалист.

Основатель предприятия "Антидрон Україна", производящего средства РЭБ, Сергей Герасимюк подробнее объяснил Фокусу, как это работает. Невозможно подавить аналоговый видеосигнал, воздействуя на FPV-дрон, потому что на нем стоит Video Transmitter (VTX) то есть передатчик, но нет приемника в том же диапазоне, следовательно, он ничего не "слушает".

Подавить видео в случае FPV-дронов можно только создавая радиопомехи приемнику пилота. Куполом это сделать невозможно, ведь операторы никогда не находятся в 50-200 метрах от работающих средств РЭБ.

"На рынке есть куча предложений РЭБ-куполов с подавлением видео. Но подобное говорит лишь об одном — о профессионализме производителя, а точнее, о полном его отсутствии", — отметил разработчик.

Для подавления видео FPV-дрона нужен мощный комплекс с антенной, которую направляют в сторону вражеского "гнезда" пилотов. Для этого нужно знать азимут, то есть направление, куда ее наводить. Его можно установить только с помощью технических средств радиоэлектронной разведки (РЭР), как специализированных, так и дешевых "видеоприемников" с автопоиском на нужный диапазон, которые можно найти на Aliexpress.

В Украине активно применяют FPV-дроны в Украине Фото: Скриншот

Оператор такого оборудования перехватывает "картинку" и должен визуально определить местность, а также приблизительное расположение вражеских пилотов. После чего направляется антенна и создаются помехи на тех же частотах, что и видеосигнал.

"Это не купол, где "включил и забыл". Эффективное противодействие такого типа — это уже определенный комплекс, алгоритм действий. И только вовремя выполненные последовательные действия позволяют достичь положительного результата. То есть это как минимум расчет из двух человек со всем необходимым для своевременного перехвата видео, определение направления, наличие направленного "джамера" на тот диапазон, оперативное наведение и постановка помех. И это все нужно успеть до прибытия FPV к цели, на которую он летел", — подчеркнул Сергей Герасимюк.

Даже имея все для успеха, операторам РЭБ может не хватить времени или реакции, чтобы определить направление и направить свое устройство. Но несмотря на все сложности алгоритм имеет определенный процент эффективности. Кроме привычных диапазонов видео (5.8/1.2 ГГц), обеими сторонами используются и нестандартные диапазоны (1.5/3.3/4.9 ГГц), для которых средств перехвата видеоканала нет, или их выбор довольно ограничен в силу их меньшей "популярности". Все зависит от наличия всех необходимых средств, и даже в таком случае бойцы могут не знать, куда наводить имеющиеся средства противодействия.

Можно ли прорвать "штору"

Инженер "Неба Перемоги" говорит, что противодействовать системам подавления видеосигналов FPV-дронов вполне реально. Такие решения уже существуют, но инженер не стал вдаваться в детали, чтобы не упрощать жизнь врагу и не давать подсказок о том, как можно обойти украинские аналоги "штор".

В сети эксперты обсуждают замену аналогового видеоканала цифровым, такой вариант поддерживает и упомянутый выше Сергей Бескрестнов. Представитель "Неба Перемоги" считает, что цифровые системы помогут решить лишь какие-то узкоспециализированные задачи, ведь они имеют ряд своих плюсов и минусов.

"К сожалению, цифровая видеосвязь долго восстанавливается после потери сигнала и не позволяет быстро реагировать на ситуацию в полете", — высказался он.

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