Дроны ВСУ поразили комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" за $200 млн: детали (видео)

Дроны-бомбардировщики Сил обороны Украины уничтожили две станции дорогостоящего комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" Вооруженных сил Российской Федерации.

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Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Сил обороны Юга. На видео видно, как украинские беспилотники сбросили на российское оборудование по меньше мере два боеприпаса. Также можно заметить, как одна из станций загорелась.

Украинские дроны уничтожили станции комплекса РЭБ "Борисоглебск-2"

Сообщается, что аэроразведчики выявили позиции российской системы "Борисоглебск-2" на оккупированной территории Херсонской области. В результате обе цели были уничтожены.

Как отмечает "Мілітарний", скорее всего это были станции помех Р-934БМВ, которые размещаются на самоходном гусеничном шасси МТ-ЛБу, что обеспечивает высокую подвижность и проходимость по средней местности.

Что известно о комплексе РЭБ "Борисоглебск-2"

"Борисоглебск-2" — это одна из мощнейших систем РЭБ на вооружении российских оккупантов. Стоимость комплекса достигает 200 000 000 долларов.

Комплекс может выявлять и подавлять источники радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, а также полностью выводить из строя системы управления войсками. По словам россиян, основная задача системы заключается в обнаружении "наиболее важных частот".

Напомним, ранее пилоты 414 бригады "Птахи Мадяра" ВСУ впервые выявили и уничтожили экспериментальный комплекс РЭБ россиян.