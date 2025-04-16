Дрони ЗСУ вразили комплекс РЕБ "Борисоглібськ-2" за $200 млн: деталі (відео)

Дрони-бомбардувальники Сил оборони України знищили дві станції дорогого комплексу РЕБ "Борисоглібськ-2" Збройних сил Російської Федерації.

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Відповідні кадри опублікувала пресслужба Сил оборони Півдня. На відео видно, як українські безпілотники скинули на російське обладнання щонайменше два боєприпаси. Також можна помітити, як одна зі станцій загорілася.

Українські дрони знищили станції комплексу РЕБ "Борисоглібськ-2"

Повідомляється, що аеророзвідники виявили позиції російської системи "Борисоглібськ-2" на окупованій території Херсонської області. У результаті обидві цілі було знищено.

Як зазначає "Мілітарний", найімовірніше, це були станції перешкод Р-934БМВ, які розміщуються на самохідному гусеничному шасі МТ-ЛБу, що забезпечує високу рухливість і прохідність по середній місцевості.

Що відомо про комплекс РЕБ "Борисоглібськ-2"

"Борисоглібськ-2" — це одна з найпотужніших систем РЕБ на озброєнні російських окупантів. Вартість комплексу сягає 200 000 000 доларів.

Комплекс може виявляти і пригнічувати джерела радіоелектронного випромінювання у всіх діапазонах частот, а також повністю виводити з ладу системи управління військами. За словами росіян, основне завдання системи полягає у виявленні "найбільш важливих частот".

Нагадаємо, раніше пілоти 414 бригади "Птахи Мадяра" ЗСУ вперше виявили та знищили експериментальний комплекс РЕБ росіян.