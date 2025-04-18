Зеленского в Лондон "сопровождали" дроны-шпионы, — The Sun

Несколько загадочных беспилотников были обнаружены в небе над поместьем Сандрингем, где живет король Великобритании Чарльз III. Это произошло за несколько часов до прибытия в Лондон президента Украины Владимира Зеленского в марте этого года, и не исключено, что это могли быть российские дроны-шпионы, ведь визит Зеленского очень интересовал спецслужбы РФ.

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Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, одним из дронов управлял "человек, сидевший в машине". Он не был журналистом и привлек внимание службы безопасности. С мужчиной "провели беседу" (детали этого разговора не приводятся). Еще одним беспилотником управлял неназванный фотограф. Что касается остальных дронов, то их происхождение так и осталось неизвестным.

Через несколько дней после этого над поместьем Сандрингем ввели полный запрет на полеты беспилотников сроком на год.

"Визит Зеленского к королю Чарльзу был в центре внимания российских шпионов", — заявили источники издания.

Напомним, 1 марта этого года президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Великобританию. Он встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером в его официальной лондонской резиденции на Даунинг-стрит.

На следующий день, 2 марта, президента Украины принял британский монарх Чарльз III. Отметим, что король встретился с Зеленским раньше, чем с президентом США Дональдом Трампом. Предшествовал этому спор в Овальном кабинете Белого дома между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.