Зеленського до Лондона "супроводжували" дрони-шпигуни, – The Sun

Кілька загадкових безпілотників були виявлені в небі над маєтком Сандрінгем, де мешкає король Великої Британії Чарльз III. Це сталося за кілька годин до прибуття в Лондон президента України Володимира Зеленського у березні цього року, і не виключено, що це могли бути російські дрони-шпигуни, адже візит Зеленського дуже цікавив спецслужби РФ.

Related video

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією видання, одним з дронів керував "чоловік, що сидів у автівці". Він не був журналістом і привернув увагу служби безпеки. З чоловіком "провели бесіду" (деталі цієї розмови не наводяться). Ще одним безпілотником керував неназваний фотограф. Щодо решти дронів, то їхнє походження так і лишилося невідомим.

За кілька днів після цього над маєтком Сандрінгем запровадили повну заборону на польоти безпілотників терміном на рік.

"Візит Зеленського до короля Чарльза був у центрі уваги російських шпигунів", – заявили джерела видання.

Нагадаємо, 1 березня цього року президент України Володимир Зеленський вирушив з візитом до Великої Британії. Він зустрівся з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером у його офіційній лондонській резиденції на Даунінг-стрит.

Наступного дня, 2 березня, президента України прийняв британський монарх Чарльз ІІІ. Зауважимо, що король зустрівся з Зеленським раніше, ніж з президентом США Дональдом Трампом. Передувала цьому суперечка в Овальному кабінеті Білого дому між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.