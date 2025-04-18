Дроны на оптике могут стать кошмаром: в чем их недостатки и какие они могут вызвать проблемы для ВСУ

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Дроны на оптоволокне. Личное мнение

FPV на оптике — это тренд этого года, и этих дронов становится все больше. У них есть недостатки, но есть и преимущества. Хотя недостатков все же больше.

Об этом и поговорим.

Давайте обсудим недостатки:

Размер. FPV на оптике намного больше, чем FPV на радиоуправлении за счет катушки. То есть на позицию ты можешь за раз завезти гораздо меньше средств, и тебе придется сделать больше "ходок", чтобы обеспечить позицию пилотов. А это опасно на сегодняшнем поле боя. Кроме того, FPV на оптике перевозят в основном в кейсах, потому что катушка довольно нежная и если ты ее стукнешь, то оптика может оборваться. Это все увеличивает объем, а значит, уменьшает количество средств при логистике. Обычные FPV меньше, могут транспортироваться без кейсов. Вес боеприпасов. Поскольку катушка сама по себе довольно тяжелая и имеет ощутимую парусность, то боевую часть дрон переносит значительно меньшую, чем аналогичная FPV на радиоуправлении. Ну то есть там, где в обычном варианте хватит 8-ки, для FPV на оптике — это уже минимум 10-я рама. Скорость и маневренность. Они у дрона на оптике плохие. Крутиться вокруг себя, избегая выстрелов, ты не можешь. Летишь медленно. Поднимать высоко FPV ты не можешь, потому что выше высоты посадок увеличивается ветер, а значит, оптику начинает раскручивать сильнее. А значит, FPV с оптикой в 10 км в реальности может пролететь и 5 км, если ветер сильно размотает волокно. Поэтому летают в основном низко и в случае пролета возле группы с дробовиками — в большинстве случаев дрон будет сбит. А его размеры тоже не добавляют ему живучести при стрельбе по нему. Надежность связи. Насколько я общался с пилотами, оптика имеет шанс на обрыв в разных случаях от 3 из 10 до 5 из 10 дронов. Были случаи, когда из партии был обрыв оптики в случаях 2/3. Все зависит от многих факторов, от производителя до транспортировки дрона на позицию и ветровой обстановки, но сказать, что на рабочие расстояния (а это где-то 7–10 км от места нахождения пилота) на таких небольших расстояниях и радиосвязь довольно стабильна.

Вообще я считаю, что потенциал радиоуправления еще не использован и россияне больше продвинулись в этом. У них больше производителей, у них гораздо больший диапазон частот на дронах, типов боевых частей, производителей антенн и ретрансляторов. У нас развитие шло, пока все было на гаражном уровне. Только начали "согласно/соответственно через МО" — и все пошло по пи...де. Дроны устаревшие, несоответствующие современному полю боя, а желание играть по неэффективным правилам у МО больше, чем желание поставлять эффективные дроны. Мы живем только потому, что есть алиэкспресс и "цукорочные" в каждой бригаде. Есть много интересных решений, но их некому применять и ставить на вооружение.

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Но вернемся к дронам на оптике.

Какие при всех недостатках тогда в них преимущества?

Дроны на оптике позволяют проходить участки, перекрытые РЭБом, да еще и не излучать частоты, то есть невидимые РЭБом. У нас МО не додумалось закупать средства на базе микрофонов, чтобы понимать, что в этом секторе пролетает дрон в режиме радиомолчания. Поэтому выявлять их днем еще можно глазами, а вот ночью — сложно, и дрон на оптике на теплаке ночью довольно эффективен. Дроны на оптике имеют возможность садиться на землю и находиться там в режиме ожидания довольно долго. При этом им наплевать на радиогоризонт, они не требуют для работы дрона-ретранслятора в воздухе. Позиция пилота дрона на оптике не может быть обнаружена РЭРом. Только визуально.

Как правильно использовать дроны на оптике? Я считаю, что это современный вариант ПТУРа, которым надо отбивать штурмы (или поддерживать, если твой штурм) в зоне с очень активным РЭБом. Они меньше ракеты у ПТУРа, летят дальше и позволяют уничтожать цели, закрытые препятствием (потому что просто его облетают). Но я не очень специалист именно по FPV, возможно, есть еще более эффективные методы применения.

Какие проблемы для нас это имеет на краткосрочную перспективу?

Сейчас на носу лето, скоро поднимется зеленка. После этого выявлять цели в первом эшелоне станет сложно, а логистика по посадкам вражеской пехотой станет для врага гораздо более безопасной.

За эту весну наше командование должно было перепрофилировать работу дронов, растянув вражескую логистику в 2–3 эшелоне, чтобы до первого доезжал минимум и с меньшим количеством средств.

В основном это задача батальонов СБС в координации с пехотными бригадами, которые должны отвечать за 1 эшелон. Но на все направления батальонов СБС не хватит. У нас же задача была не в стратегическом мышлении на завтра, а в том, чтобы кончить СБС, не понимая, что использование дронов — это сезонное дело, и в каждом сезоне согласно погоде и обстоятельствам должна реализовываться своя стратегия. Но взаимодействия между главкомом и командующим по этому вопросу нет по настоящее время, да и какой в этом смысл, если стратегия заключается в том, чтобы сбить командующего СБС, а там поставим своего и будет все контролируемо и заебиз, а военные про...бы — да сколько их уже было и всем п*х. Этого у нас верхи точно не боятся уже.

У россиян стратегия есть. Накапливать личный состав по посадкам, используя легкую автомобильную технику, и выбивать наши позиции дронами на оптике и радиоуправлении, зная, что там минимум пехоты. Тактику они отрабатывают, и успешно. Люди у них сейчас в армию на фоне экономического спада идут. Поэтому нас ждет новое наступление, и россияне знают, как и что будут делать.

Мы же заходим в это лето аутсайдерами, с тактикой "ну сначала нас начнут е...ашить, а потом мы начнем героически преодолевать обстоятельства". Мы не готовимся к этому наступлению заранее, не готовим наш щит под параметры российского меча. К сожалению, это все будет иметь последствия.

И дронов на оптике, даже с учетом их недостатков, этим летом мы увидим много, и они могут обоснованно стать ужасом нашего первого эшелона.

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