"Намного лучше": Сырский рассказал, когда ВС РФ потеряют преимущество в оптоволоконных дронах

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что военные начали получать дроны на оптоволокне с 20-километровым кабелем. По его словам, за месяц-три ситуация на фронте может измениться.

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Об этом известно из интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, опубликованного в LB.ua 9 апреля.

Россия и Украина постоянно соревнуются в военных технологиях. Если ВС РФ запускают КАБы, ВСУ наращивают масштабы применения собственных управляемых бомб — GBU. Воздушные силы наносят "очень чувствительные для противника удары", и он несет потери.

Кроме того, украинские системы наведения — "намного лучше". Оборонцы имеют достаточно средств РЭБ, которые действуют на систему управления КАБов.

"Вот летела она в одном направлении, а потом почему-то полетела в другом. Система управления и борьба против средств РЭБ — это постоянное соревнование, как и соревнование между дронами и средствами РЭБ", — подчеркнул генерал.

Продолжаются контрнаступательные действия и активная оборона, каждый раз подтверждая свою эффективность. Смелые и решительные действия ВСУ, в том числе на территории РФ, приводят к срыву вражеских планов.

Украина пытается улучшать и собственные дроны, в частности совершенствуя их технические характеристики и увеличивая дальность поражения. Защитники начали получать дроны на оптоволокне с кабелем длиной 20 километров, и это, по оценке Сырского, "уравнивает наши шансы с врагом".

"И я надеюсь, что, возможно, за месяц-два-три мы сможем значительно нарастить количество оптоволоконных FPV, которые практически лишат врага преимуществ, которые он имеет сейчас", — отметил он.

Наращивается и наземные дроны, которых сейчас "много производится". Их оборудовали искусственным интеллектом, поэтому такие дроны могут самостоятельно обнаруживать цели, идентифицировать их, вести огонь в автоматическом и полуавтоматическом режимах.

Напомним, также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, какого количества сил не хватило для освобождения Бахмута и Соледара в 2023 году. По его словам, нехватка личного состава и средств свела авантюрный замысел на нет.

Кроме того, Сырский сообщил, что ВС РФ уже начали наступление на Сумскую и Харьковскую области, о котором предупреждал президент Владимир Зеленский. Он не стал исключать и угрозы наступления с севера.