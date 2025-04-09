"Набагато кращі": Сирський розповів, коли ЗС РФ втратять перевагу в оптоволоконних дронах

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що військові почали отримувати дрони на оптоволокні з 20-кілометровим кабелем. З його слів, за місяць-три ситуація на фронті може змінитись.

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Про це відомо з інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, опублікованого в LB.ua 9 квітня.

Росія та Україна постійно змагаються у військових технологіях. Якщо ЗС РФ запускають КАБи, ЗСУ нарощують масштаби застосування власних керованих бомб — GBU. Повітряні сили завдають "дуже чутливих для противника ударів", і він зазнає втрат.

Окрім того, українські системи наведення — "набагато кращі". Оборонці мають достатньо засобів РЕБ, які діють на систему управління КАБів.

"От летіла вона в одному напрямку, а потім чомусь полетіла в іншому. Система управління і боротьба проти засобів РЕБ — це постійне змагання, як і змагання між дронами й засобами РЕБ", — підкреслив генерал.

Тривають контрнаступальні дії та активна оборона, щоразу підтверджуючи свою ефективність. Сміливі й рішучі дії ЗСУ, в тому числі на території РФ, призводять до зриву ворожих планів.

Україна намагається покращувати й власні дрони, зокрема удосконалюючи їхні технічні характеристики та збільшуючи дальність ураження. Захисники почали отримувати дрони на оптоволокні з кабелем довжиною 20 кілометрів, і це, за оцінкою Сирського, "зрівнює наші шанси з ворогом".

"І я сподіваюся, що, можливо, за місяць-два-три ми зможемо значно наростити кількість оптоволоконних FPV, що практично позбавлять ворога переваг, які він має наразі", — зауважив він.

Нарощується й наземні дрони, яких зараз "багато виробляється". Їх обладнали штучним інтелектом, тож такі дрони можуть самостійно виявляти цілі, ідентифікувати їх, вести вогонь в автоматичному й напівавтоматичному режимах.

Нагадаємо, також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, якої кількості сил не вистачило для звільнення Бахмуту й Соледару у 2023 році. З його слів, нестача особового складу і засобів звела авантюрний задум нанівець.

Окрім того, Сирський повідомив, що ЗС РФ вже почали наступ на Сумську й Харківську області, про який попереджав президент Володимир Зеленський. Він не став виключати й загрози наступу з півночі.