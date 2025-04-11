Новые "хозяева" фронта: как дроны на оптоволокне стали самым опасным оружием

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К сожалению, надо продолжать бежать марафон.

На каком мы километре? На 21 или 39-м не понятно, но финиш еще не просматривается.

Еще и бежать надо в гору.

Какая ситуация на фронте? Месяц или полгода назад — нам было легче.

Чаты разных подразделений гудят и днем, и ночью: логистика, эвакуация, организация различных типов БПЛК.

Дроны делают новый виток эволюции: полеты на 30 километров на оптоволокне — это реальность. Таких дронов становится все больше и больше. А значит — фактическая серая зона, в которой можно только сидеть под землей — будет становиться еще длиннее.

Противник взял курс на оптоволокно — противодействия этим дронам пока нет, кроме как сбивать дрон ружьем. Или просто убегать от него, чем быстрее, тем лучше (умело)!

Кстати, как убегать от дрона, когда ты водитель — должно стать важным курсом при подготовке военных.

Дрон на оптоволокне — начинает быть королем фронта. Как агент из "Матрицы", из всех героев он самый неуязвимый.

Улучшение организации в армии — главная задача. Она даже главнее, чем дроны. Потому что последнее мы вытянем, как всегда, коллективным военным умом. Первое — требует анализа собственных ошибок, и качественных старших командиров, которых должно становиться все больше.

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