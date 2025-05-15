Революция дронов: почему в РФ стало так много дронов и что с этим делать
России удалось сделать серьезный рывок в организации войны — и теперь в небе летают облака их дронов, признает военнослужащий Егор Фирсов. И сейчас главная битва разгорается именно здесь, в сфере технологий.
Не хочется это признавать, но противник существенно продвинулся в области применения дронов.
Если раньше это было несколько подразделений, то сейчас — все масштабно.
Наши датчики фиксируют огромное количество дронов в воздухе.
Если раньше мы подключались к видео противника, смеялись, как нелепо летают оккупанты — хаотично и на несколько километров — то системные полеты противника на глубину 10-15 километров, это уже данность.
И речь не о 1-2 зафиксированных полетах, речь о рое дронов.
Момент второй.
Средства РЭБ начали нас донимать еще сильнее.Важно
Новость хорошая — их можно преодолевать. Но соревноваться должны инженерные комнаты и rnd группы. Чтобы преодолеть вражескую "штору" (РЭБ на наше видео), нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Ор, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают.
Мы радовались беспилотной революции. Радуемся, когда наши дроны палят танки, пехоту, технику.
Но видео, где жгут нас — становится, к сожалению, все больше.
Дронов у противника, также становится все больше. Думаю, сейчас в сотни раз больше чем, например; в прошлом году.
Поэтому главная наша битва должна обостриться во внедрении технологий.
Уже мало иметь просто дрон. Нужно иметь дрон, с потом инженеров, которые сделали его устойчивым к РЭБу. В то же время, нужно иметь РЭБ, который давит технологические решения дронов оккупантов.
Это ежедневные и сложные шахматы. Но преимущество получит тот, кто станет лучшим в этой организации.
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