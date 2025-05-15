Революция дронов: почему в РФ стало так много дронов и что с этим делать

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Не хочется это признавать, но противник существенно продвинулся в области применения дронов.

Если раньше это было несколько подразделений, то сейчас — все масштабно.

Наши датчики фиксируют огромное количество дронов в воздухе.

Если раньше мы подключались к видео противника, смеялись, как нелепо летают оккупанты — хаотично и на несколько километров — то системные полеты противника на глубину 10-15 километров, это уже данность.

И речь не о 1-2 зафиксированных полетах, речь о рое дронов.

Момент второй.

Средства РЭБ начали нас донимать еще сильнее.

Важно

Новые "хозяева" фронта: как дроны на оптоволокне стали самым опасным оружием

Новость хорошая — их можно преодолевать. Но соревноваться должны инженерные комнаты и rnd группы. Чтобы преодолеть вражескую "штору" (РЭБ на наше видео), нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Ор, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают.

Мы радовались беспилотной революции. Радуемся, когда наши дроны палят танки, пехоту, технику.

Но видео, где жгут нас — становится, к сожалению, все больше.

Дронов у противника, также становится все больше. Думаю, сейчас в сотни раз больше чем, например; в прошлом году.

Поэтому главная наша битва должна обостриться во внедрении технологий.

Уже мало иметь просто дрон. Нужно иметь дрон, с потом инженеров, которые сделали его устойчивым к РЭБу. В то же время, нужно иметь РЭБ, который давит технологические решения дронов оккупантов.

Это ежедневные и сложные шахматы. Но преимущество получит тот, кто станет лучшим в этой организации.

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