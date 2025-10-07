КАБы в Краматорске, эвакуация в Дружковке: как меняется ситуация на севере Донецкой области

Related video

Худшая новость — на Донецком направлении.

Мы узнали о ней, еще полтора месяца назад, когда начали прилетать вражеские FPV на трассу Краматорск-Славянск. Это означало сигнал — "взялись"...

Еще пару месяцев назад движ в Краматорске был, как в Киеве.

Сейчас прилетов все больше и больше: КАБы, "шахеды". Чаще нет света. Чаще залетают и FPV-дроны, в том числе на оптоволокне, прямо в центр города. Они опасны именно в городе, потому что не теряют связь, когда снижаются — понятие радиогоризонт здесь не работает.

Часто залетают крылья FPV.

В целом, думаю, использование FPV-дронов немного снизится. А возможно со временем — значительно снизится.

Приоритет перейдет на крылья FPV: дальность полета 60-70 км — легко. В перспективе будут летать и за 100 км. Вес боекомплекта больше. Килзона и потенциальная зона поражения дронами будет только расти.

Кстати, в этом компоненте противник первым начал использовать крылья FPV. И в этом нас пока опережает.

Как и писал ранее, будут страдать города, находящиеся рядом с фронтом. Те дистанции, что считались недосягаемыми, — превратились в норму.

От Харькова до Белгорода, например, — 50 километров. Еще два года назад это была почти недосягаемая для FPV дистанция. Сейчас — рабочая дальность.

В Донецкой области Константиновка уже почти в таком же положении, как и Покровск.

Логистика очень затруднена из-за дронов со всех сторон.

В Дружковке все готовятся к эвакуации, как это было с Покровском год назад. Комендантский час там даже днем.

Из-за присадки по Часовому яру фронт стал ближе и к Краматорску. Поэтому в Краматорск сейчас залетает больше дронов.

Трасса Славянск — Краматорск — Дружковка будет все больше контролироваться вражескими дронами.

Когда мы переехали в Харьков несколько месяцев назад, мы уже смотрели прогноз погоды, чтобы выезжать тогда, когда на противника дует ветер.

Что касается морального духа — все, как и всегда. Держатся все, как могут, но центральный вопрос: сколько еще держаться?

Вопрос сроков службы не то что не решается — он даже не на повестке дня.

Если раньше все надеялись и ждали выборов президента США, то сейчас... мы снова ждем выборов президента в США...

Собственно из-за отсутствия понимания сроков службы и возможностей переводов — у нас случаев СЗЧ больше, чем численность армии Германии.

Мы должны научиться решать проблемы в армии — постоянно! Потому что нерешенные проблемы впоследствии выходят болезненно. Это касается и сроков службы, и справедливых зарплат, и вопросов управления, и мобилизации.

Не сможем решать проблемы — погибнем! Извините, говорю прямо как есть, чтобы все помнили.

Поэтому вариантов у нас немного.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

