Сложно, но не безнадежно: несколько мыслей о ситуации на Купянском направлении

Очевидно, что командование 6-й общевойсковой армии (ОВА) противника сейчас обеспокоено проблемой качественного усиления своих передовых частей и подразделений, ведущих боевые действия на плацдарме к северу от города. В первую очередь это касается вопроса доставки к ним пополнения личного состава и предметов логистики (МТО).

Это крайне необходимо врагу для продолжения давления на украинскую оборону, как в самом городе, так и на его северо-западных окраинах. Ведь в противном случае (то есть наступления более-менее длительной паузы в его наступлении) истощенные непрерывными боями на плацдарме передовые подразделения противника, которые из-за этого, скажем так, имеют очень противоречивую боеспособность, могут просто не удержать свои позиции и будут вынуждены отступить в случае начала массированных контратак со стороны ВСУ.

Иными словами, врагу на Купянском направлении сейчас нужно любой ценой обеспечить БЕСПЕРВЫЧНОСТЬ своего наступления. Причем, результативного. Ведь, с тактической точки зрения, передовые подразделения 68-й мотострелковой дивизии (мсд) противника и его 27-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр), которые прорвались к городу и району Кондрашовка — Западное — Голубовка — Радьковка, находятся в достаточно уязвимом положении.

В противном случае, если все же наступит такая пауза, то у украинского командования появится возможность, а главное — необходимое время быстро "найти резервы", перегруппировать сюда свои дополнительные силы и средства, а затем начать массированные контратаки на фланге этого вклинения, а шире говоря, на любом выбранном украинским командованием участке плацдарма противника. При этом само командование противника (6-я ЗВА) явно окажется в достаточно сложном положении.

Артиллеристы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого обстреливают врага из РСЗО БМ 21 "Град" на позиции вблизи города Купянск Фото: Getty Images

Сам по себе плацдарм противника на западном берегу Оскола длинный, но узкий (он тянется по прямой, от Московки до Строевки на целых 40 км, вдоль Оскола). По рубежу Кондрашовка-Западное он имеет ширину 3-3,2 км, а в районе Красного Первого — до 5 км. По сути, из-за этого ВСУ вполне могут организовать своеобразное "расчленение" плацдарма противника на любом удобном для них направлении, причем, на протяжении всех 40 км...

Понятно, что в этом плане, чем ближе такой участок к Купянску, тем чувствительнее могут стать для врага эти гипотетические контратаки ВСУ. Он это понимает и поэтому, кроме задачи продолжать свое наступление на Купянск, для его командования добавляется еще одна задача — необходимость, по сути, удерживать оставшийся плацдарм.

Понятно, что для ОДНОВРЕМЕННОГО решения этих двух задач противнику понадобится живая сила на плацдарме, численность которой, по сути, должна увеличиваться почти в геометрической прогрессии (предполагается, что для штурма Купянска противнику нужно будет занимать все большую и большую по площади территорию). Причем делать это ему придется достаточно длительное время.

На данный момент основные усилия 6-й ЗВА противника на ее плацдарме сосредоточены именно в его южной части, где эта армия решает свою основную задачу — прорваться на Купянск максимально "глубоко" и закрепиться там. Именно туда направлялась основная масса живой силы противника (в том числе и "по трубе") и направляется в настоящее время.

Его спорадические атаки с плацдарма на других направлениях (Красное Первое — Нововасильевка и Двуречная — Путниково) частью сил той же 6-й ЗВА, а также атаки противника в полосе соседней с 6-й ЗВА 1-й танковой армии (ТА) силами передовых частей ее 47-й танковой дивизии (тд) в направлении Степная Новоселовка — Песчаное, очевидно, призваны усложнить для украинского командования маневр силами и средствами, как по фронту, так и от плацдарма на восток от Купянска в район самого города. То есть они (в смысле, эти атаки) являются вспомогательными.

Надпись на разрушенной стене в Купянске Фото: Getty Images

Иными словами, российское командование вполне осознает, что оно ни в коем случае не должно допускать малейшей паузы в своем наступлении в полосе 6-й ЗВА. С целью обеспечения хотя бы минимальной устойчивости своих передовых подразделений, действующих (наступающих) в районе Купянска. Поскольку, на данный момент, они хоть и прорвались к самому городу, но продолжают действовать на очень ограниченном участке местности (условно — площадь со сторонами 4Х4 км), особенно ограниченной "с фланга" рекой Оскол. До сих пор россиян "спасало" то, что ВСУ на этом направлении имеют очень ограниченные силы и средства и поэтому не способны организовать для врага что-то вроде "добропольских приключений" 51-й ЗВА. Но, очевидно, это не будет продолжаться бесконечно.

Поэтому для российских войск на этом направлении критически важно как можно быстрее расширить свой прорыв до необходимых "стабильных" показателей. Соответственно, в этом плане для них, как говорится, промедление — это как смерть. В данном случае это почти в буквальном смысле.

Но если рассматривать ситуацию на Купянском направлении еще шире, с оперативно-стратегической точки зрения, то выполнение сформулированных мною задач командованием 6-й ЗВА противника, а также командованием его группировок войск (ГВ) "Север" и "Запад" на их смежном фланге, выглядит еще более проблематичным.

На данный момент стратегическое командование противника, кроме наступления на Купянском направлении, решает сразу несколько других задач соответствующего уровня (очевидно, в рамках плана всего его стратегического наступления на 2025 год), а именно — ведет наступление на широком фронте на Лиманском, Южно-Донбасском направлениях, готовится к возобновлению наступления на Покровском и Константиновском направлениях, ведет ограниченные наступательные действия на Запорожском направлении. Кроме того, врагу, очевидно, приходится решать ряд оборонительных задач на оперативно-тактическом и тактическом уровнях — на Добропольском и Сумском направлениях.

Для реализации всего "грамадья" этих планов и намерений российскому командованию нужны люди. Желательно в размере (объемах), соответствующем уровню стратегических и оперативных резервов.

В этом смысле стоит отметить, что начиная с конца августа, российское командование действительно начало перегруппировывать свои силы и средства между "операционными направлениями", а также пополнять и восстанавливать свои оперативные резервы в этих зонах. Это вызвало у ряда наших экспертов, регулярно делающих комментарии в публично-информационной сфере, определенный всплеск "пророчеств и прогнозов" относительно Большой Осенней наступательной операции ри-фы.

Сама по себе эта идея (я имею в виду "о наступлении врага") вполне разумна и логична. Но, как говорится, в любом деле есть нюансы. Так вот, относительно всех этих "перемещений" и перегруппировок противника они — достаточно красноречивы...

Выяснилось, что довольно странно выглядят направления движения вражеских формирований уровня "бригада-дивизия" в статусе резерва, что, собственно, само по себе достаточно четко характеризует процесс всего оперативного развертывания, якобы ударных группировок противника, как для Большого Наступления.

Так, 76-я десантно-штурмовая дивизия (дшд) противника, которая упорно вела бои за Юнаковку на Сумском направлении, была переброшена в Южную операционную зону, в полосу 35-й ЗВА противника, заменив ряд сил и средств этой армии на Гуляйпопольском направлении, сразу переброшены в полосу 5-й ЗВА, наступающей сейчас на Южно-Донбасском направлении. Хотя, по всем "прогнозам" и "ожиданиям" этих "юношеских героев" ожидали на Запорожском направлении, для участия в наступлении именно там.

Более того, если внимательнее рассмотреть сам процесс "восстановления" оперативных резервов противника по ряду "оперативных направлений", то можно было бы заметить еще один ряд красноречивых "нюансов".

Например, формирование оперативных резервов в полосах 58-й ЗВА (УВ "Днепр") или 3-й ЗВА (УВ "Юг") происходило и продолжает происходить не за счет их штатных частей и соединений, и даже не за счет соседних армий из той же группировки, а в целом — за счет совершенно других армий, совершенно разных группировок войск и направлений. Так, 58-я ЗВА получила для этих целей ряд частей из 25-й ЗВА (это та самая из УВ "Запад", которая сейчас наступает на Лиман и Ямполь), а 3-я ЗВА, судя по всему, получила в состав своего оперативного резерва часть сил 70-й мсд 18-й ЗВА (из состава УВ "Днепр", направленной "на Херсон" и Запорожье).

Проще говоря, выяснилось, что в смысле оперативного развертывания своих ударных группировок, для якобы предполагаемого Большого Осеннего Наступления, противник вынужден перетасовывать свои части, соединения и армии как колоду карт.

Вполне допускаю, что для решения важной для врага задачи в военно-политическом смысле — "прорыва на Купянск" и его дальнейшего взятия, что, как я отметил выше, потребует от него очень значительных ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ресурсов живой силы (и желательно достаточно боеспособных, ведь упорные городские бои — это очень сложный вид боевых действий), вражеское командование таки найдет резервы.

Как по мне, противник сможет "наскрести" специально для Купянска 1-2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ дивизии (я даже допускаю, что в комплекте с 1-2 отдельными бригадами/полками). В связи с этим очень "перспективными" для резкого усиления 6-й ЗВА выглядят, например, армейские корпуса "родного" для нее УВ "Север", ну или соединения соответствующего уровня из состава УВ "Днепр".

Но... противнику нужно будет сделать все это достаточно быстро, а главное — ОДНОВРЕМЕННО позаботившись об уровне боеспособности этих резервов. В условиях других "горящих" оперативных направлений, где вражескому командованию также нужна живая сила в "товарных" объемах, причем — постоянно, сделать все это будет достаточно сложно.

Исходя из всего вышесказанного, выскажу собственную дилетантскую точку зрения. Ситуация на Купянском направлении, бесспорно, выглядит очень сложной, и я бы даже сказал достаточно тяжелой. Однако она далеко не так безнадежна, как кажется на первый взгляд. Понятно, что ее "исправление" потребует от командования ВСУ двух вещей — чуть ли не "ювелирного" расчета и распределения собственных сил и средств, необходимых для этого, а главное — достаточно математически выверенного и обоснованного расчета наиболее подходящего момента и времени для таких действий, чтобы достичь максимально возможного результата.

