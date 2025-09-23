Всеобщая мобилизация в РФ становится неизбежной: потери оккупантов за третью неделю сентября в цифрах

Завершилась третья неделя сентября и настало время подведения итогов продвижения врага за 3/4 месяца. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает значительное снижение темпов продвижения российских войск.

Related video

За третью неделю сентября 2025 года российские оккупационные войска (РОВ) захватили 76 км² территории Украины, что является невысоким показателем по сравнению с периодом российского летнего наступления, но выше показателей первой (+54 км²) и третьей (+29 км²) недель первого месяца осени. Таким образом, за 3 недели сентября РОВ суммарно захватили 159 км² территории Украины, что соответствует среднему недельному показателю захватываемых территорий в летний период и указывает на значительное снижение темпов продвижения российских войск.

Потери личного состава РОВ за третью неделю августа составили 7 050, а пропорция потерь личного состава на 1 км² украинской земли в среднем составляла по 92 тела оккупантов. За 3 недели сентября суммарные потери в РОВ составили 19 580, а пропорция потерь к захватываемым территориям 123 тела/1 км², что является показателем конца 2024 — начала 2025 г.г.

По результатам третьей недели можно предположить, что в сентябре мы не увидим рекордного роста потерь РОВ, но можем зафиксировать один из самых низких показателей с начала 2025 года. С другой стороны, снижение темпов захвата территорий Украины приводит к коррекции пропорции между этими показателями.

Напомню, что с 1 января 2025 года по 1 сентября 2025 года РОВ оккупировали 2 864 км² территории Украины, при этом их потери составили 292 030 л/с или 101 тело/1 км². Это показатель потерь ниже 2024 года, но показатели захвата территорий не удовлетворяют командование РОВ, что заставит их интенсифицировать действия на осенне-зимний период, на что им необходим дополнительный ресурс. Все это указывает на то, что проведение всеобщей мобилизации на России к концу 2025 становится все более и более неизбежным.

В свою очередь, в отношении продолжающегося снижения потерь РОВ мы видим, что проблема повышения этого показателя так и не решена, что в случае проведения всеобщей Россией мобилизации может вылиться в серьезный вызов, если не сказать больше.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.