Много вопросов по Покровску, и часто они связаны с некими одиозными либо откровенно паническими заявлениями о скорой потере города и вообще окружении, прорыве и прочего апокалиптического характера контекста. Что же, без излишнего перегруза информацией вкратце попытаюсь описать ситуацию, как ее вижу я.

Прежде всего, хочу отметить, что ситуация на Покровском направлении и непосредственно в Покровске крайне тяжелая… В принципе, такая, какая она была здесь со второй половины декабря 2024 года, когда РОВ смогли выйти на Новотроицкое и таким образом полностью закрыть южное подбрюшье Покровска.

Тут есть нюанс. Группировка РОВ, а особенно 2-я, 41-я и 51-я ОВА, получили задачу закрыть вопрос с Покровском до конца 2024 года и приложить к этому все усилия.

Выполнение этой задачи они просрочили почти на год, при этом 51-я ОВА успела обескровиться на провальном Добропольском направлении, поставив на паузу активные действия в Часов Яре, который МО РФ "асвабадило" 31 июля 2025… А также в Торецкой агломерации, которую то же самое МО РФ объявило "асвабажденной" 7 февраля 2025, между тем, между терриконами шахт Фомиха-№10-№12 сохраняется зона контроля СОУ, не говоря уже про Щербиновку и Новоспасское.

Все бремя выполнения просроченной задачи легло на 2-ю ОВА, которая применила новую тактику инфильтрации штурмовых подразделений, которая больше была похожа на волновую диверсионную операцию. Заключалась она в отправке по доступным маршрутам небольших групп ДРГ 2-3/3-4 человека, нередко просто одиночек, переодетых в гражданское, что позволяло менее заметно инфильтроваться в окраины и глубже.

Параллельно РОВ стали чаще применять fpv-дроны с минимальной БЧ, но более мощной батареей для проведения разведки в зонах малоэтажной застройки. Задачей было не только выявление позиций и наблюдательных/огневых точек СОУ, для последующего их отражения, но и формирования более безопасных маршрутов продвижения ряженых.

В результате, на сегодняшний день у РОВ есть два основных маршрута проникновения в Покровск.

Первый – через Леонтовичи, по правому берегу озер и балки Сазонова, через кладбище, частный сектор Дурняка (район такой), с выходом одновременно на Первомайку, железку – ЖД станцию и завод "Стройметалл". Важно понимать, что в этой зоне нет локаций контроля, которые могли бы говорить о безоговорочном закреплении. Преимущественно это все зона инфильтрации, зачистка которых возможна, но осложнена смешением диверсантов с гражданскими и постоянным пополнением ряженных в режиме нон-стоп.

Второй маршрут – через Зеленовку, далее микрорайон Лазурный и Южный в Центр. Увы, но в этом случае у РОВ есть стабильные зоны контроля по улице Юбилейной, которую они использовали для инфильтрации благодаря парковой зоне. В микрорайоне Южный у РОВ зоной контроля является спальник по улице Мемориальной с детским садиком "Росинка".

Стоит отметить, что в Центре РОВ пытаются занять здания для накопления, а именно детские садики, школы и больницы, а таковых по Шахтостроительной достаточно, но район Собачевки, восточная часть Покровска, им оказалась совсем не по зубам.

Накануне небольшую группу суицидников заметили в северной части Покровска, в районе улицы Молодежной. Именно эту точку сейчас многие аналитики используют для измерения расстояния до "окружения" Покровска, вот только суицидников там ликвидировали. Этот бросок леммингов оказался замеченным, но не дал плодотворного результата, кроме информационного шума.

Таким образом. Ситуация в районе Покровска – очень тяжелая, но не патовая. За счет того, что реальных зон контроля у РОВ в городе мало, а те, что есть – уязвимы, вопрос в стабилизации ситуации путем зачистки ряженных и перерезания аппендицита по Юбилейной. Если все будет сделано размеренно и без суеты, Покровск для инфильтрованной биомассы может превратиться в 9 кругов ада. Главное — не мешать своими великомудрыми советами и истериками в прямых эфирах.

Верим в СОУ.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

