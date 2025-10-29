"Ситуация в городе сложная": штурмовые группы РФ пытаются закрепиться в Покровске, — DeepState

ВСУ удерживают позиции в Покровске, где российские штурмовые группы пытаются закрепиться в нескольких районах города. Ситуация остается напряженной, ведь противник продолжает мелкими подразделениями просачиваться в жилые кварталы и накапливать силы без активных боевых столкновений.

Как сообщают аналитики проекта DeepState, по состоянию на 18:00 29 октября в Покровске сохраняется сложная оперативная обстановка. Российские войска пытаются сохранить темп продвижения, отправляя в город небольшие группы пехоты — минимум по 5-6 человек, иногда до 10. Зафиксировано значительное количество вражеской живой силы в восточных и северных районах города, а часть подразделений пыталась продвинуться в направлении Гришино.

При этом украинские силы обороны продолжают удерживать ключевые позиции, в том числе и в южной части Покровска. Поэтому город остается преимущественно в так называемой "серой зоне" — с нестабильным контролем и динамичными изменениями линии соприкосновения.

Відео дня

По словам егерей и десантников, российские подразделения стараются избегать открытых боев, отдавая предпочтение скрытому передвижению и накоплению сил. В северных кварталах украинские подразделения проводили постепенную зачистку улиц, однако после ее завершения противник снова возвращался в те же районы, перемещаясь между улицами и укрытиями.

Силы обороны отмечают, что эффективно противодействовать таким маневрам без значительного резерва пехоты возможно преимущественно с помощью ударных дронов. В то же время этот способ имеет ограничения, в частности зависимость от погодных условий. Российские войска, по данным аналитиков, осознают ситуацию и пытаются воспользоваться разрывами в боевых порядках украинских сил.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 29 октября — что говорят в Генштабе

Стоит заметить, что по информации Генштаба по состоянию на 22:00 29 октября, на Покровском направлении российские войска в течение дня совершили 47 штурмовых и наступательных действий в районах Шахово, Дорожное, Никаноровка, Родинское, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новопавловка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Мирноград, Балаган, Лысовка и Покровская. Бои продолжаются в трех локациях. В частности, украинские военные уничтожили 58 оккупантов, две единицы техники и шесть беспилотников, повредили артиллерию, один враг взят в плен.

Продвижение врага на Покровском направлении — карта DeepState Фото: Скриншот

На других направлениях ситуация также сложная. Так, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские войска отбили несколько атак и защитили населенные пункты от авиаударов и обстрелов. Зато на Южно-Слобожанском, Купянском и Лиманском направлениях враг пытался продвинуться, но украинские подразделения удержали позиции и продолжаются бои. Кроме этого, на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях враг тоже пытался вклиниться, однако украинские войска сдержали атаки.

Напомним, что командование Вооруженных сил Украины разработало план возможного отступления подразделений из Покровска. Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, пока невозможно исключать ни одного развития событий, ведь враг сосредоточил в районе города значительные силы.

Кроме того, Фокус сообщал, что утром 29 октября российские оккупанты подняли свой флаг в Покровске Донецкой области, но уже через час украинские защитники успешно уничтожили этот символ.