"Тряпка как появилась — так и исчезла": защитники уничтожили триколор в Покровске (видео)

Российские оккупанты утром 29 октября установили свой флаг в Покровске Донецкой области. Однако уже через час триколор был успешно ликвидирован украинскими защитниками.

"Тряпка на потолке "Покровск" была обнаружена примерно в 9:40 и уже в 10:40 была уничтожена", — сообщили в DeepState.

Аналитики описали ситуацию в городе как сложную. По их данным, Россия продолжает затягивать в Покровск свою пехоту. Однако Силы обороны работают над тем, чтобы наносить оккупантам максимальные потери.

"Город является большой серой зоной, поскольку южнее железной дороги еще полно наших позиций", — подчеркнули в DeepState.

В то же время они подтвердили, что севернее железной дороги просочилось "немало" российских бойцов.

Ситуация в Покровске: что говорит Генштаб

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ от 29 октября говорилось, что за сутки на Покровском направлении удалось остановить 45 вражеских штурмов. Бои шли в районе самого Покровска, а также населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лисовка, Новопавловка, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и Филиал.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на утро 29 октября Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, 7 корпус быстрого реагирования ДШВ обнародовал вероятный план России по окружению Покровской агломерации. На реализацию этого замысла враг бросил примерно 11 тысяч бойцов.

Украинский военнослужащий 155-й бригады Артем Прибыльнов отрицает окружение Покровска, заверив, что физического "котла" нет. Однако, по его словам, все пути доступа к городу россияне контролируют с неба, и это делает ситуацию "чрезвычайно опасной".