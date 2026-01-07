Новая угроза для России: чем помогут Украине ракеты MICA на французских истребителях Mirage

Ну, если такое уже публикуют, прям вот так…

На фото истребителя Mirage 2000-5F ВС ВСУ четко различима французская ракета среднего радиуса действия класса "воздух-воздух" MICA.

Ракета MICA имеет дальность поражения цели 80 км, а ее изюминка — в функции "выстрелил-забыл".

В марте 2025 года по результату встречи президентов Франции Эмманюэля Макрона и Украины Владимира Зеленского было объявлено о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму в два миллиарда евро, в состав которого как раз и входили ракеты MICA.

Таким образом, французские Mirage 2000-5F становятся куда более опасными соперниками для российской авиации, нежели F-16, так до сих пор и не получивших ракеты AIM-120C-7/D AMRAAM.

С другой стороны, получение MICA может говорить и об открытости Франции в вопросе передачи Украине ракет класса "воздух-воздух" большого радиуса действия с дальностью поражения целей в 150 км Meteor.

Meteor — французская ракета с прямоточными двигателями — является крайне опасной для российской авиации, но носителем этой ракеты может быть либо французский истребитель Rafale, либо шведский JAS 39 Gripen.

Интересным обстоятельством является то, что оба этих истребителя всплывали в вопросе дальнейшей передачи их Украине, в некоем обозримом будущем.

Как бы это все не звучало туманно, но осязаемости в этом больше, чем в перспективе получения для F-16 ракет AIM-120C-7/D AMRAAM, а также самолета ДРЛО, который бы обеспечивал им целеуказание.

